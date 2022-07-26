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Середня ціна на скраплений газ 26 липня у мережах АЗС знизилася на 15 коп./л - до 29,94 грн/л
12:05 26.07.2022 |
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях AMIC автогаз здешевшав на 0,25 грн/л, до 29,74 грн/л.
У мережі ZOG продукт здешевшав на 1,5 грн/л, до 29,50 грн/л, на станціях Chipo - на 1,47 грн/л, до 30,03 грн/л.
На 0,30 грн/л знизили ціну мережі «Автотранс» і BVS, до 29,48 і 29,49 грн/л відповідно.
У мережах UPG, «БРСМ-Нафта», Rodnik, Mango і VostokGaz автогаз здешевшав 5-65 коп./л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 25 по 26 липня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
29,74
|
0,00
|
WOG
|
31,09
|
0,00
|
Авіас
|
30,08
|
-0,07
|
Укрнафта
|
29,93
|
0,00
|
AMIC
|
29,74
|
-0,25
|
Shell
|
28,99
|
0,00
|
SOCAR
|
30,73
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,22
|
-0,08
|
KLO
|
29,27
|
0,00
|
Укргазвидобування
|
29,50
|
0,00
|
Автотранс
|
29,48
|
-0,30
|
UPG
|
29,04
|
-0,05
|
ZOG
|
29,50
|
-1,50
|
BVS
|
29,49
|
-0,30
|
Chipo
|
30,03
|
-1,47
|
Авантаж 7
|
27,95
|
0,00
|
VostokGaz
|
29,05
|
-0,65
|
Овіс
|
29,49
|
-0,50
|
Rodnik
|
28,49
|
-1,00
|
Mango
|
28,85
|
-0,74
|
Motto
|
29,37
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
29,94
|
-0,15
|
|
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