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Нафта 25 липня дорожчає другий день через проблеми з постачанням
08:23 26.07.2022 |
Ціни на нафту зросли у вівторок другий день поспіль на тлі побоювань, що посилюються, з приводу обмеження поставок до Європи після того, як Росія, ключовий постачальник нафти і природного газу в регіон, припинила подачу газу магістральним трубопроводом.
Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачаннями у вересні зросли на 1,51 долара, або 1,4%, до 106,66 долара за барель до 03:39 за Грінвічем, збільшившись на 1,9% у попередній день.
Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) з постачанням у вересні зросли на 1,36 долара, або 1,4%, до 98,04 долара за барель, додавши 2,1% у понеділок.
У понеділок Росія посилила тиск на Європу, оскільки «Газпром» заявив, що постачання газопроводом «Північний потік-1» до Німеччини скоротяться до 20% пропускної спроможності.
Скорочення постачання з Росії призведе до того, що країни не зможуть виконати своїх завдань щодо поповнення сховищ природного газу перед зимовим періодом попиту. Німеччині, найбільшій економіці Європи, загрожує нормування газу для промисловості, щоб зігріти своїх громадян у зимові місяці.
Це може спонукати кінцевих споживачів до обміну свого газу на нафтопродукти, особливо на дизельне паливо. Але це також пов'язано з ризиком, оскільки Росія постачає більшу частину дизельного палива до регіону, і очікується, що ціни для водіїв, які залежать від палива, зростуть.
"Підвищення цін на газ, викликане дефіцитом газу в Росії, може призвести до додаткового переключення з газу на сиру нафту і підтримати ціни на нафту", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.
Постачання нафти, нафтопродуктів і газу до Європи було порушено через поєднання західних санкцій та суперечок про платежі з Росією після її вторгнення в Україну 24 лютого, яке Москва називає «спеціальною військовою операцією».
Проте падіння попиту через нещодавні високі ціни на нафту і паливо, а також очікування підвищення відсоткових ставок у США чинили тиск на ціни.
«Перетягування канату між побоюваннями з приводу ослаблення попиту через уповільнення економічного зростання на тлі підвищення відсоткових ставок у США і побоюваннями ризику пропозиції через російсько-український конфлікт, що затягнувся, ймовірно, триватиме ще деякий час», - сказав Кікукава, прогнозуючи, що WTI торгуватиметься в діапазоні близько 100 доларів за барель.
Очікується, що центральний банк США підніме процентні ставки на 75 базисних пунктів після завершення своєї політичної наради у середу. Це збільшення може знизити економічну активність і таким чином вплинути на зростання попиту на пальне.
За словами аналітиків Haitong Futures, настрої учасників ринку коливаються між побоюваннями щодо нестабільності пропозиції та очікуваннями зниження попиту на пальне під знижувальним тиском світової економіки.
Розрив між європейським та міжнародним еталоном нафти Brent та американським еталоном WTI збільшився до рівнів, небачених з червня 2019 року, оскільки зниження попиту на бензин у Сполучених Штатах чинить тиск на американську нафту, а обмежена пропозиція підтримує Brent.
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