Фінансові новини
- |
- 25.07.22
- |
- 17:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Автогаз подешевшав на 0,5% до 30,15 гривні за літр
15:33 25.07.2022 |
У понеділок, 25 липня, порівняно із п'ятницею, 22 липня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 0,5% до 30,15 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 51,49 гривні/літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,80 гривні/літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 51,49 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 55,80 гривні за літр.
Середні ціни на газ знизилися на 0,5% із 30,29 гривні за літр до 30,15 гривні за літр.Ціни на заправках 25 липня, гривень/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
51,97
|
55,59
|
29,27
|
Окко
|
51,00
|
56,00
|
29,99
|
WOG
|
-
|
-
|
31,20
|
Середнє значення
|
51,49
|
55,80
|
30,15
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|З чистого аркуша. Навіщо Коломойського зробили найбільшим європейським інвестором в Україну
|Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний»
|Голову тероборони Дніпропетровщини Корбана не впускають до України, мотивуючи припиненням громадянства
|Без паспорта: Рятує чи топить Коломойського Зеленський, забираючи громадянство
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стати надійним партнером у питанні транспортних вантажоперевезень
У РУБРИЦІ
|«Укравтодор» поінформував власників його єврооблігацій про можливість пропозиції із відтермінування
|Нафта 25 липня перейшла до зростання, Brent дорожчає до $104,3 за барель
|В Україні планують запустити єдину екстрену службу «112»
|«Натфогаз» попередив про "жорсткий дефолт" за євробондами
|Автогаз подешевшав на 0,5% до 30,15 гривні за літр
|США працюють над «планом Б» для експорту українського зерна після обстрілу Одеси
|Пшениця різко подорожчала після удару по Одесі, який поставив під питання зернову угоду
Бізнес
|Chevrolet представив електричний кросовер із запасом ходу 515 км і цінником $ 45 000
|Професійна соцмережа LinkedIn запустила україномовну версію
|Біткойн виявився збитковим для Tesla. Компанія продала 75% монет
|Потужну і дуже точну лазерну зброю успішно випробували у Великій Британії
|Google тестуватиме окуляри з доповненою реальністю на вулицях
|Найбільший фонд Саудівської Аравії став акціонером Aston Martin
|У Києві викрили шахрайську схему інвестицій у майнінг