Нафта 25 липня продовжує смугу невдач через побоювання, що підвищення ФРС знизить попит на пальне

Ціни на нафту впали в понеділок, продовживши нещодавню смугу невдач на побоюваннях, що очікуване підвищення процентних ставок у США послабить попит на пальне.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні впали на 67 центів, або 0,7%, до 102,53 долара за барель до 04:21 за Грінвічем, знижуючись на четвертий день.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) з постачанням у вересні подешевшали на 77 центів, або 0,8%, до 93,93 долара за барель, також знижуючись четвертий день поспіль.

Обидва відмовилися від ранніх досягнень.

«Ціни на нафту перебувають під тиском через побоювання, що агресивне підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США уповільнить світову економіку і знизить попит на паливо», - сказав Тецу Еморі, виконавчий директор Emori Fund Management Inc.

"Мляве відновлення китайської економіки також впливає на настрої учасників ринку", - сказав він.

В останні тижні ф'ючерси на нафту були волатильними, оскільки трейдери намагалися поєднати можливості подальшого підвищення процентних ставок, які можуть обмежити економічну активність і, таким чином, скоротити зростання попиту на пальне, з обмеженою пропозицією через збої в торгівлі російськими барелями через західні. санкцій на тлі українського конфлікту.

Чиновники ФРС вказали, що центральний банк, можливо, підвищить ставки на 75 базисних пунктів на засіданні 26-27 липня.

Китай, друга за величиною економіка у світі, ледве пропустив спад у другому кварталі, збільшившись лише на 0,4% у річному обчисленні, через карантин COVID-19, слабкий сектор нерухомості та обережні споживчі настрої.

"Ринковий тон, ймовірно, залишиться ведмежим, у тому числі через побоювання, що відновлення видобутку нафти в Лівії послабить дефіцит світових поставок", - сказав Казухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

Що стосується пропозиції, то Національна нафтова корпорація Лівії має намір довести видобуток до 1,2 млн барелів на добу за два тижні, йдеться у заяві NOC, опублікованій на початку суботи.

Минулого тижня Європейський Союз заявив, що дозволить російським державним компаніям постачати нафту до третіх країн у рамках коригування санкцій, погоджених державами-членами минулого тижня, спрямованих на обмеження ризиків для глобальної енергетичної безпеки.

Однак глава ЦБ Росії Ельвіра Набіулліна заявила в п'ятницю, що Росія не постачатиме нафту до країн, які вирішили ввести межу цін на свою нафту.