Гуртові ціни на пальне завершують тиждень зростанням

Так, у п'ятницю, 22 липня, бензини й дизель у гурті пропонувались у середньому по країні за 52 грн/л і 53 грн/л відповідно, що порівняно з минулою п'ятницею дорожче на 6 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

При цьому основний ріст припав на четвер, коли відбулося підняття офіційного курсу долара до понад 36 грн/$1. Тоді нафтопродукти здорожчали на 10-11 грн/л. Але вже сьогодні частина операторів знизила ціни на 3-4 гривні за літр.

Гуртові партії бензинів 22 липня пропонувалися в ринок у межах цінового діапазону 49-53 грн, що на 5-6 грн/л вище від цінників на А-95, які було зафіксовано минулої п'ятниці. Разом із цим частина трейдерів повністю припинила торгівлю після підвищення курсу валют напередодні, а кількість пропозицій високооктану залишається обмеженою.

Дизельне пальне у гурті в п'ятницю пропонувалося в ринок у межах 50-56 грн/л, а прибавка на літрі за день склала 5-7 грн/л.

Найдешевше ДП 22 липня можна було придбати у південному регіоні. Тут торгівля велась у межах 50-53 грн/л, а за тиждень ціна зросла на 7-8 грн/л.

У західному регіоні торгівля дизельним пальним відбувалась у діапазоні 52-55 грн/л, що також свідчить про підвищення цін на 7-9 грн/л порівняно з 15 липня.

Гуртові партії ДП у північному регіоні країни в п'ятницю пропонувалися за цінами 53-56 грн/л. За тиждень вартість літра ДП зросла на 6-7 грн/л.

Ціни в східному й центральному регіонах країни перебувають у діапазоні від 54-х до 57 грн/л, що також вище на 7-8 грн/л порівняно з минулою п'ятницею.

«Після стрибка цін напередодні частина операторів відкотилася назад, оскільки на ринку є надлишок ресурсу, попит на низькому рівні, а продавати все ж таки потрібно», - каже один із опитаних трейдерів.

Разом з тим, на думку директора Консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, підняття курсу долара запустило механізм зменшення прибутку операторів і його перерозподілу між сегментами нафтопродуктозабезпечення.

«Зараз розпочався зворотній процес, коли всім доведеться скорочувати маржу, а найбільш неефективним, здебільшого випадковим і непрофільним постачальникам - залишити цей ринок», - вважає експерт.

