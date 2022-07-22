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Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 15 по 22 липня) у мережах АЗС знизилася на 3,14 грн/л – до 30,39 грн/л
15:44 22.07.2022 |
Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 15 по 22 липня) у мережах АЗС знизилася на 3,14 грн/л – до 30,39 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 3,26 грн/л і 2,89 грн/л, до 29,74 і 31,09 грн/л відповідно.
У мережі «Укрнафти» продукт здешевшав на 2,34 грн/л, до 31,61 грн/л, на станціях «Авіас» та інших — на 3,02 грн/л, до 30,15 грн/л.
Найбільше здешевшав — на 5,5 грн/л — продукт у «Рур груп». Там зараз ресурс коштує 29,50 грн/л. У мережі Socar автогаз здешевшав на 4,63 грн/л, до 29,61 грн/л.
Крім того, на 0,3-4,7 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS та інших (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 15 по 22 липня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
29,74
|
-3,26
|
WOG
|
31,09
|
-2,89
|
Авіас
|
30,15
|
-3,02
|
Укрнафта
|
31,61
|
-2,34
|
AMIC
|
29,99
|
-2,86
|
Shell
|
29,59
|
-3,60
|
SOCAR
|
29,61
|
-4,63
|
БРСМ-Нафта
|
29,30
|
-3,45
|
KLO
|
29,67
|
-4,20
|
Укргазвидобування
|
29,50
|
-4,50
|
Автотранс
|
29,78
|
-4,00
|
UPG
|
29,86
|
-3,04
|
Нефтек
|
31,99
|
-2,50
|
BVS
|
29,79
|
-4,70
|
Chipo
|
31,50
|
-1,48
|
Авантаж 7
|
28,95
|
-4,00
|
Рур груп
|
29,50
|
-5,50
|
Rodnik
|
29,99
|
-2,00
|
Катрал
|
29,97
|
-3,40
|
Mango
|
29,59
|
-4,00
|
VostokGaz
|
29,25
|
-3,74
|
Середня ціна в Україні
|
30,39
|
-3,14
|
|
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