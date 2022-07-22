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АНАЛІТИКА

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 15 по 22 липня) у мережах АЗС знизилася на 3,14 грн/л – до 30,39 грн/л

 

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 15 по 22 липня) у мережах АЗС знизилася на 3,14 грн/л – до 30,39 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 3,26 грн/л і 2,89 грн/л, до 29,74 і 31,09 грн/л відповідно.

У мережі «Укрнафти» продукт здешевшав на 2,34 грн/л, до 31,61 грн/л, на станціях «Авіас» та інших — на 3,02 грн/л, до 30,15 грн/л.

Найбільше здешевшав — на 5,5 грн/л — продукт у «Рур груп». Там зараз ресурс коштує 29,50 грн/л. У мережі Socar автогаз здешевшав на 4,63 грн/л, до 29,61 грн/л.

Крім того, на 0,3-4,7 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS та інших (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 15 по 22 липня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

29,74

-3,26

WOG

31,09

-2,89

Авіас

30,15

-3,02

Укрнафта

31,61

-2,34

AMIC

29,99

-2,86

Shell

29,59

-3,60

SOCAR

29,61

-4,63

БРСМ-Нафта

29,30

-3,45

KLO

29,67

-4,20

Укргазвидобування

29,50

-4,50

Автотранс

29,78

-4,00

UPG

29,86

-3,04

Нефтек

31,99

-2,50

BVS

29,79

-4,70

Chipo

31,50

-1,48

Авантаж 7

28,95

-4,00

Рур груп

29,50

-5,50

Rodnik

29,99

-2,00

Катрал

29,97

-3,40

Mango

29,59

-4,00

VostokGaz

29,25

-3,74

Середня ціна в Україні

30,39

-3,14
За матеріалами: EnKorr
 

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