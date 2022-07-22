Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 15 по 22 липня) у мережах АЗС знизилася на 3,14 грн/л – до 30,39 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 3,26 грн/л і 2,89 грн/л, до 29,74 і 31,09 грн/л відповідно.

У мережі «Укрнафти» продукт здешевшав на 2,34 грн/л, до 31,61 грн/л, на станціях «Авіас» та інших — на 3,02 грн/л, до 30,15 грн/л.

Найбільше здешевшав — на 5,5 грн/л — продукт у «Рур груп». Там зараз ресурс коштує 29,50 грн/л. У мережі Socar автогаз здешевшав на 4,63 грн/л, до 29,61 грн/л.

Крім того, на 0,3-4,7 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS та інших (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 15 по 22 липня, грн/л