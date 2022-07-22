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Окремі мережі АЗС відреагували зростанням цін на пальне після вчорашнього стрибка офіційного курсу долара
12:58 22.07.2022 |
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Зокрема, зростання в ціні зафіксовано в мережі Prime ( 35 діючих АЗС). Там бензин марки «А-95» з покращеними показниками якості здорожчав на 4 грн й тепер коштує 52 грн/л, на дизельне пальне ціна виросла на 2 грн/л, до 55,00 грн/л.
На 5,5 і 6,5 грн/л, до 55 і 59 грн/л здорожчали бензин і ДП відповідно в рівненській мережі «Олас» (10 АЗС).
В мережі «Катрал» ( 9 АЗС) ціна на бензин виросла до 60,99 грн/л (+6 грн/л), на ДП — до 58,99 грн/л (+3,99 грн/л).
На 4 грн/л, до 57,90 грн/л підняла ціну дизельного пального Chipo (56 АЗС).
Крім того, на 1-2 грн/л в бік збільшення відкоригували ціни Mango (26 АЗС) й «Рур груп» (8 АЗС) (див. табл).
В той же час найбільші мережі країни ціни не змінювали.
Зазначимо, вчора, 21 липня, рішенням Національного банку України офіційний курс долара був піднятий на 25%, до 36,56 грн/$. Саме це оператори називають причиною перегляду цін.
Разом з тим, на думку експертів, попри зростання офіційного курсу валюти ціни на пальне в українських мережах АЗС мають всі шанси втриматися на поточному рівні.
«Розрахунок на базі формули держрегулювання показує, що поточні ціни на заправках мають усі шанси втриматися без підвищення — каже директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн — Цьому, також буде сприяти й зниження світових цін на нафту й нафтопродукти, яке спостерігається у липні».
Нагадаємо, з початку липня на українських АЗС спостерігалась тенденція зниження роздрібних цін на дизпальне. Зокрема, середня його ціна по країні за цей період зменшилась на 2 грн/л.
Динаміка роздрібних цін у мережах АЗС з 21 по 22 липня, грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
WOG
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
Авіас
|
50,00
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
50,00
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
AMIC
|
52,00
|
0,00
|
55,99
|
0,54
|
Shell
|
50,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
SOCAR
|
51,99
|
0,00
|
57,24
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
51,99
|
0,00
|
54,04
|
0,25
|
KLO
|
51,97
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
55,59
|
0,00
|
Укргазвидобування
|
52,00
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
Автотранс
|
52,00
|
0,00
|
55,98
|
0,00
|
Олас
|
55,00
|
5,50
|
59,00
|
6,50
|
Prime
|
52,00
|
4,00
|
55,00
|
2,00
|
BVS
|
51,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
Chipo
|
52,00
|
0,00
|
57,90
|
4,00
|
Авантаж 7
|
58,00
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
Катрал
|
60,99
|
6,00
|
58,99
|
3,99
|
Mango
|
50,99
|
1,00
|
54,99
|
2,00
|
Рур груп
|
51,00
|
0,00
|
56,00
|
2,00
|
Середня ціна в Україні
|
50,59
|
0,01
|
51,80
|
0,16
|
55,48
|
0,41
|
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