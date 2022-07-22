Окремі мережі АЗС відреагували зростанням цін на пальне після вчорашнього стрибка офіційного курсу долара

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Зокрема, зростання в ціні зафіксовано в мережі Prime ( 35 діючих АЗС). Там бензин марки «А-95» з покращеними показниками якості здорожчав на 4 грн й тепер коштує 52 грн/л, на дизельне пальне ціна виросла на 2 грн/л, до 55,00 грн/л.

На 5,5 і 6,5 грн/л, до 55 і 59 грн/л здорожчали бензин і ДП відповідно в рівненській мережі «Олас» (10 АЗС).

В мережі «Катрал» ( 9 АЗС) ціна на бензин виросла до 60,99 грн/л (+6 грн/л), на ДП — до 58,99 грн/л (+3,99 грн/л).

На 4 грн/л, до 57,90 грн/л підняла ціну дизельного пального Chipo (56 АЗС).

Крім того, на 1-2 грн/л в бік збільшення відкоригували ціни Mango (26 АЗС) й «Рур груп» (8 АЗС) (див. табл).

В той же час найбільші мережі країни ціни не змінювали.

Зазначимо, вчора, 21 липня, рішенням Національного банку України офіційний курс долара був піднятий на 25%, до 36,56 грн/$. Саме це оператори називають причиною перегляду цін.

Разом з тим, на думку експертів, попри зростання офіційного курсу валюти ціни на пальне в українських мережах АЗС мають всі шанси втриматися на поточному рівні.

«Розрахунок на базі формули держрегулювання показує, що поточні ціни на заправках мають усі шанси втриматися без підвищення — каже директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн — Цьому, також буде сприяти й зниження світових цін на нафту й нафтопродукти, яке спостерігається у липні».

Нагадаємо, з початку липня на українських АЗС спостерігалась тенденція зниження роздрібних цін на дизпальне. Зокрема, середня його ціна по країні за цей період зменшилась на 2 грн/л.

Динаміка роздрібних цін у мережах АЗС з 21 по 22 липня, грн/л: