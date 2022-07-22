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АНАЛІТИКА

Окремі мережі АЗС відреагували зростанням цін на пальне після вчорашнього стрибка офіційного курсу долара

 

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Зокрема, зростання в ціні зафіксовано в мережі Prime ( 35 діючих АЗС). Там бензин марки «А-95» з покращеними показниками якості здорожчав на 4 грн й тепер коштує 52 грн/л, на дизельне пальне ціна виросла на 2 грн/л, до 55,00 грн/л.

На 5,5 і 6,5 грн/л, до 55 і 59 грн/л здорожчали бензин і ДП відповідно в рівненській мережі «Олас» (10 АЗС). 

В мережі «Катрал» ( 9 АЗС) ціна на бензин виросла до 60,99 грн/л (+6 грн/л), на ДП — до 58,99 грн/л (+3,99 грн/л).

На 4 грн/л, до 57,90 грн/л підняла ціну дизельного пального Chipo (56 АЗС). 

Крім того, на 1-2 грн/л в бік збільшення відкоригували ціни Mango (26 АЗС) й «Рур груп» (8 АЗС) (див. табл). 

В той же час найбільші мережі країни ціни не змінювали. 

Зазначимо, вчора, 21 липня, рішенням Національного банку України офіційний курс долара був піднятий на 25%, до 36,56 грн/$. Саме це оператори називають причиною перегляду цін.

Разом з тим, на думку експертів, попри зростання офіційного курсу валюти ціни на пальне в українських мережах АЗС мають всі шанси втриматися на поточному рівні. 

«Розрахунок на базі формули держрегулювання показує, що поточні ціни на заправках мають усі шанси втриматися без підвищення — каже директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн — Цьому, також буде сприяти й зниження світових цін на нафту й нафтопродукти, яке спостерігається у липні».

Нагадаємо, з початку липня на українських АЗС спостерігалась тенденція зниження роздрібних цін на дизпальне. Зокрема, середня його ціна по країні за цей період зменшилась на 2 грн/л. 

Динаміка роздрібних цін у мережах АЗС з 21 по 22 липня, грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

51,00

0,00

52,00

0,00

56,00

0,00

WOG

51,00

0,00

52,00

0,00

56,00

0,00

Авіас

50,00

0,00

50,50

0,00

55,00

0,00

Укрнафта

50,00

0,00

50,50

0,00

55,00

0,00

AMIC

    

52,00

0,00

55,99

0,54

Shell

50,99

0,00

51,99

0,00

55,49

0,00

SOCAR

    

51,99

0,00

57,24

0,00

БРСМ-Нафта

    

51,99

0,00

54,04

0,25

KLO

51,97

0,00

52,00

0,00

55,59

0,00

Укргазвидобування

    

52,00

0,00

56,00

0,00

Автотранс

    

52,00

0,00

55,98

0,00

Олас

    

55,00

5,50

59,00

6,50

Prime

    

52,00

4,00

55,00

2,00

BVS

    

51,99

0,00

55,99

0,00

Chipo

    

52,00

0,00

57,90

4,00

Авантаж 7

    

58,00

0,00

53,00

0,00

Катрал

    

60,99

6,00

58,99

3,99

Mango

    

50,99

1,00

54,99

2,00

Рур груп

51,00

0,00

    

56,00

2,00

Середня ціна в Україні

50,59

0,01

51,80

0,16

55,48

0,41
За матеріалами: EnKorr
 

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