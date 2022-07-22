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Ціни на нафту 22 липня уповільнили темпи зростання на зміцненні долара
13:13 22.07.2022 |
Світові ціни на нафту в п'ятницю вдень продовжують підніматися на очікуваннях навколо постачань, при цьому котирування уповільнили зростання порівняно з ранковою динамікою через зміцнення долара до євро на слабкій статистиці єврозони, свідчать дані торгів і коментарі аналітиків.
Станом на 12:24 ЕЕТ ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки Brent зростала на 0,13%, до 104 доларів за барель, вересневих ф'ючерсів на WTI - на 0,08%, до 96,43 долара. Уранці нафта дорожчала на 1%.
Слабка статистика по Європі помітно стримує курс євро до долара, а зміцнення американської валюти знижує попит на сировинні товари, у тому числі нафту, які в цьому випадку стають менш доступними при покупці в іншій валюті.
Так, композитний індекс ділової активності в промисловості та сфері послуг найбільшої економіки Європи, Німеччини, за попередньою оцінкою, впав до 48 пунктів з червневого рівня 51,3 пункту, що стало мінімальним показником з травня 2020 року. Значення індексу вище 50 пунктів свідчить про зростання економічної активності, нижче - її спад.
Продовжують надавати підтримку нафти очікування зниження постачання. Обсяг поставок трубопроводом Keystone північноамериканської компанії TC Energy знижений через проведення ремонтних робіт. Компанія при цьому не уточнює терміни завершення робіт та відновлення поставок у попередньому обсязі.
Аналітики продовжують відзначати і фактори, які стримують вартість нафти. "Побоювання рецесії та зростання заражень COVID-19 продовжують стримувати нафтові ціни", - прокоментував агентству Bloomberg гендиректор консалтингової компанії Oilytics Кешав Лохія (Keshav Lohiya). Пов'язані з економікою ризики відбиваються на очікуваннях попиту нафту.
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