Новий валютний курс: якою буде ціна на бензин та дизпаливо на АЗС

Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95

Національний банк України підвищив офіційний курс долара США з 29,29 грн до 36,56 грн. Для цін на імпортні товари це найважливіший показник. Нагадаю, що пальне в Україні повністю імпортне.

Таке підвищення курсу дає зростання собівартості пального при наявних котируваннях +10 грн/л бензину та дизпального та 5 грн на скрапленому газі.

Увага: так зросте не ціна на стелах АЗС, а закупівельна вартість у імпортера. А ось тепер про АЗС.

Останнім часом у роздрібних мережах та оптовиків був чималий запас міцності по маржі, що дозволило спочатку залити ринок скрапленим газом, зрештою й дизпальним та значно покращити ситуацію із бензином. Насичення ринку призвело до очікуваного результату - гострої конкуренції та падіння цін.

Автогаз здешевшав на заправках за місяць на 25-30%. В окремих регіонах його ціна вже нижче 29 грн/л.

Дизпальне втратило в гурті аналогічно - майже на 20% за місяць. Зниження вже перекинулось на АЗС. Ми очікували, що протягом тижня-двох ціна на дизпаливо впаде до 45-48 грн/л, бензин міг втриматись за рахунок нестачі в постачаннях, яке спостерігається й надалі.

Що буде далі

Нажаль, про очікуване зниження ціни доведеться забути. Фактично валютне коригування з'їсть надмаржу трейдерів. Та, схоже, не тільки.

Чи буде зростання цін? Не факт. Наприклад, скраплений газ може стабілізуватись на поточних позначках (30 грн/л), валютний фактор по ньому вдарив найменше.

По дизпальному втримати стелю у 58 грн/л буде важко, але 60-62 грн/л виглядає реалістично (наразі середня ціна 55 грн/л).

Бензин в межах 52 грн/л не утримається. Діапазон 55-57 грн/л вірогідніший.

Автоматично ринок повернеться у параметри держрегулювання, хоча є нюанси. Багато буде залежати від дій уряду.

Головне наразі - детально розібрати параметри ціноутворення та зробити правильні висновки, щоб не спровокувати рецидив дефіциту. Так, ринок готовий працювати на менших заробітках, але важливо й не перегнути палицю.

Тим часом ціни на гуртові партії дизпалива сьогодні зросли на 10 грн/л, на А-95 - 11,50 грн/л.