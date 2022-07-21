Середні ціни на автогаз і дизпаливо знизилися на 0,9-1,4% до 30,29-55,80 гривні за літр

У четвер, 21 липня, порівняно із середою, 20 липня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз та на дизельне паливо марки "Євро" знизилися на 0,9-1,4% до 30,29-55,80 гривні/літр, а на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 51,49 гривні/літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 51,49 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 0,9% із 56,30 гривні за літр до 55,80 гривні за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 1,4% із 30,72 гривні за літр до 30,29 гривні за літр.

Як повідомляли Українськi Новини, у середу, 20 липня, порівняно із вівторком, 19 липня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 3,5% до 30,72 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 51,49 гривні/літр на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 56,30 гривні/літр.

Ціни на заправках 21 липня, гривень/літр: