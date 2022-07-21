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Середні ціни на автогаз і дизпаливо знизилися на 0,9-1,4% до 30,29-55,80 гривні за літр
11:17 21.07.2022 |
У четвер, 21 липня, порівняно із середою, 20 липня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз та на дизельне паливо марки "Євро" знизилися на 0,9-1,4% до 30,29-55,80 гривні/літр, а на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 51,49 гривні/літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 51,49 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 0,9% із 56,30 гривні за літр до 55,80 гривні за літр.Середні ціни на газ знизилися на 1,4% із 30,72 гривні за літр до 30,29 гривні за літр.
Як повідомляли Українськi Новини, у середу, 20 липня, порівняно із вівторком, 19 липня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 3,5% до 30,72 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 51,49 гривні/літр на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 56,30 гривні/літр.
Ціни на заправках 21 липня, гривень/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
51,97
|
55,59
|
29,67
|
Окко
|
51,00
|
56,00
|
29,99
|
WOG
|
-
|
-
|
31,20
|
Середнє значення
|
51,49
|
55,80
|
30,29
|
|
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