Ціни на нафту збільшують втрати 21 липня, оскільки проблеми з попитом переважують обмежену пропозицію

Ціни на нафту впали в четвер другу сесію поспіль, оскільки побоювання щодо попиту переважили обмежену світову пропозицію після того, як дані уряду США показали прохолодний попит на бензин у розпал літнього автомобільного сезону.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 77 центів, або 0,7%, до 106,15 долара за барель до 04:27 за Гринвічем після падіння на 0,4% на попередній сесії. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 88 центів, або 0,9%, до 99 доларів за барель після падіння на 1,9% у середу.

Ціни на нафту були волатильними, оскільки трейдерам довелося пристосовуватися до скорочення світових постачань через втрату російських барелів після вторгнення в Україну, а також побоювань щодо рецесії, які можуть послабити попит на енергоносії.

Запаси бензину в США зросли минулого тижня на 3,5 млн. барелів, як показали урядові дані в середу, що набагато перевищує прогнози аналітиків в опитуванні Reuters про зростання на 71 000 барелів.

Дані показали, що обсяг пропозиції бензину, показник попиту, становив близько 8,5 млн. барелів на день, що приблизно на 7,6% нижче, ніж за той же період рік тому.

"Ми знаходимося в піку автомобільного сезону, і попит на бензин відстає", - сказав Стівен Шорк, керівник The Schork Report.

Голова відділу досліджень сировинних товарів ING Уоррен Паттерсон сказав, що дані щодо запасів у США були відносно ведмежими, оскільки запаси бензину зросли, незважаючи на зниження обсягів переробки на нафтопереробних заводах протягом тижня.

"Схоже, більш високі ціни мають певний вплив на попит, оскільки попит на бензин протягом тижня знову був сезонно низьким", - додав він.

Побоювання з приводу постачання до Лівії також зменшилися після того, як Національна нафтова корпорація заявила в середу, що видобуток сирої нафти на кількох родовищах відновився після скасування форс-мажорних обставин щодо експорту нафти минулого тижня.

Проте одна з основних експортних нафтових артерій Канади, трубопровід Keystone, третій день у середу працювала за зниженими нормами, йдеться в заяві оператора TC Energy, оскільки ремонтні роботи на сторонній електростанції в Південній Дакоті продовжуються.

"Ми очікуємо, що ф'ючерси на нафту марки Brent впадуть до 100 доларів США за барель до четвертого кварталу 2022 року, що означає невелике падіння з поточних рівнів", - зазначає аналітик із сировинних товарів Commonwealth Bank Вівек Дхар.