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Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зменшилась в період з 19 по 20 липня на 0,78 грн/л – до 30,96 грн/л
12:49 20.07.2022 |
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Зокрема продукт у мережі WOG здешевшав на 1,80 грн/л, до 31,39 грн/л. На 1,3 грн/л зменшила ціни столична мережа KLO, на 0,75 грн/л – SOCAR.
На 1 грн/л, до 30,67 і 29,59 грн/л автогаз здешевшав у мережах AMIC і Mango відповідно.
На 0,2-2 грн/л знизили ціни ОККО, «Приват», Shell, BVS, «Автотранс», «Авантаж 7», Chipo та інші мережі (див. табл.).
Динаміка роздрібних цін у мережах АЗС з 19 по 20 липня, грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
31,07
|
-0,35
|
WOG
|
31,39
|
-1,80
|
Авіас
|
30,84
|
-0,39
|
Укрнафта
|
31,61
|
-0,03
|
AMIC
|
30,67
|
-1,00
|
Shell
|
30,54
|
-1,45
|
SOCAR
|
31,11
|
-0,75
|
БРСМ-Нафта
|
30,14
|
-0,64
|
KLO
|
29,67
|
-1,30
|
Укргазвидобування
|
32,00
|
0,00
|
Автотранс
|
31,78
|
-0,20
|
UPG
|
29,67
|
-2,33
|
Нефтек
|
32,99
|
0,00
|
BVS
|
31,79
|
-1,20
|
Chipo
|
31,23
|
-0,67
|
Авантаж 7
|
28,95
|
0,00
|
VostokGaz
|
29,95
|
-2,04
|
Mango
|
29,59
|
-1,00
|
Motto
|
30,78
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
30,96
|
-0,78
|
|
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