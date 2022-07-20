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АНАЛІТИКА

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зменшилась в період з 19 по 20 липня на 0,78 грн/л – до 30,96 грн/л

 

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Зокрема продукт у мережі WOG здешевшав на 1,80 грн/л, до 31,39 грн/л. На 1,3 грн/л зменшила ціни столична мережа KLO, на 0,75 грн/л – SOCAR.

На 1 грн/л, до 30,67 і 29,59 грн/л автогаз здешевшав у мережах AMIC і Mango відповідно.

На 0,2-2 грн/л знизили ціни ОККО, «Приват», Shell, BVS, «Автотранс», «Авантаж 7», Chipo та інші мережі (див. табл.).

Динаміка роздрібних цін у мережах АЗС з 19 по 20 липня, грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

31,07

-0,35

WOG

31,39

-1,80

Авіас

30,84

-0,39

Укрнафта

31,61

-0,03

AMIC

30,67

-1,00

Shell

30,54

-1,45

SOCAR

31,11

-0,75

БРСМ-Нафта

30,14

-0,64

KLO

29,67

-1,30

Укргазвидобування

32,00

0,00

Автотранс

31,78

-0,20

UPG

29,67

-2,33

Нефтек

32,99

0,00

BVS

31,79

-1,20

Chipo

31,23

-0,67

Авантаж 7

28,95

0,00

VostokGaz

29,95

-2,04

Mango

29,59

-1,00

Motto

30,78

0,00

Середня ціна в Україні

30,96

-0,78
За матеріалами: EnKorr
 

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