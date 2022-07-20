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Ціни на нафту знижуються напередодні даних про запаси в США
07:58 20.07.2022 |
Ціни на нафту знизилися в середу під тиском зусиль світових центробанків приборкати інфляцію та перед очікуваним зростанням запасів нафти в США через зниження попиту на нафтопродукти.
Ціни на нафту марки Brent у вересні впали на 37 центів, або 0,3%, до 106,98 доларів за барель до 03:40 за Гринвічем, у той час як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) у серпні впала на 69 центів, або 0,7%, до 103,53 доларів за барель. Термін дії контракту на WTI закінчується пізніше в середу.
Більш активний вересневий контракт на WTI коштував 100,24 долара за барель, що на 50 центів менше.
Ціни на нафту стрімко підскочили на попередній сесії, опинившись у перетягуванні канату між побоюваннями щодо пропозиції через санкції Заходу проти Росії та тиском через вказівки центральних банків на те, що вони підвищать процентні ставки для боротьби з інфляцією.
У вівторок обидва контракти підвищилися приблизно на 1% через обмежені постачання в усьому світі, які також утримували оперативні міжмісячні спреди Brent у широкому зворотньому режимі на рівні близько 4,40 долара за барель. Ціни на найближчі місяці на ринку вищі, ніж у прийдешні з відстанням, що вказує на обмеження пропозиції.
У п'ятницю відкритий інтерес до ф'ючерсів на Нью-йоркській товарній біржі впав до найнижчого рівня з вересня 2015 року, оскільки інвестори скорочують ризиковані активи, такі як товари, стурбовані тим, що Федеральна резервна система продовжить підвищувати процентні ставки США.
«Люди переходять із продуктів Delta 1 - просто з лонгів за ф'ючерсами або лонг через індекс - на опціони через різкий відкат», - сказав у примітці Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.
«Вони змінили свою схильність до негативної сторони, а почали досліджувати її за допомогою опціонів, прагнучи купувати колл, спред колл і продавати пут».
У Сполучених Штатах запаси сирої нафти зросли приблизно на 1,9 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 15 липня, згідно з ринковими джерелами з посиланням на дані Американського інституту нафти у вівторок. Це було близько до прогнозу зростання на 1,4 мільйона барелів в опитуванні Reuters.
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