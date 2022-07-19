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Автогаз продовжує дешевшати, ціна обвалилася на 2,5% до 31,82 гривні за літр
12:24 19.07.2022 |
У вівторок, 19 липня, порівняно із понеділком, 18 липня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 2,5% до 31,82 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 51,49 гривні/літр на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 56,30 гривні/літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 51,49 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на рівні 56,30 гривні за літр.
Середні ціни на газ знизилися на 2,5% із 32,65 гривні за літр до 31,82 гривні за літр.
Як повідомляли Українськi Новини, у понеділок, 18 липня, порівняно із п'ятницею, 15 липня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз та на дизельне паливо марки "Євро" знизилися на 1,2-1,7% до 32,65-56,30 гривні/літр, а на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 51,49 гривні/літр.
Ціни на заправках 19 липня, гривень/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
51,97
|
56,59
|
30,97
|
Окко
|
51,00
|
56,00
|
31,50
|
WOG
|
-
|
-
|
32,99
|
Середнє значення
|
51,49
|
56,30
|
31,82
|
|
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