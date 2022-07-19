Автогаз продовжує дешевшати, ціна обвалилася на 2,5% до 31,82 гривні за літр

У вівторок, 19 липня, порівняно із понеділком, 18 липня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 2,5% до 31,82 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 51,49 гривні/літр на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 56,30 гривні/літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 51,49 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на рівні 56,30 гривні за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 2,5% із 32,65 гривні за літр до 31,82 гривні за літр.

Як повідомляли Українськi Новини, у понеділок, 18 липня, порівняно із п'ятницею, 15 липня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз та на дизельне паливо марки "Євро" знизилися на 1,2-1,7% до 32,65-56,30 гривні/літр, а на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 51,49 гривні/літр.

Ціни на заправках 19 липня, гривень/літр: