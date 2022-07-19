Ціни на нафту знижуються 19 липня після різкого стрибка

Ціни на нафту вичерпалися у вівторок після зростання на понад 5 доларів за барель на попередній сесії через побоювання, що різке зростання цін на нафту призведе до спаду попиту, який дещо випередить триваючі занепокоєння щодо обмеженої пропозиції.

Вересневі ф'ючерси на нафту Brent впали на 43 центи до 105,84 долара за барель до 04:46 за Гринвічем. Контракт зріс на 5,1% у понеділок, що є найбільшим процентним зростанням з 12 квітня.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою в серпні впали на 28 центів до 102,32 долара за барель. Контракт піднявся на 5,1% у понеділок і став найбільшим процентним зростанням з 11 травня.

Серпневий контракт на WTI закінчується в середу, а вересневий ф'ючерс, який активно торгувався, коштував 98,98 долара за барель, що на 44 центи менше.

Ціни на нафту різко коливалися між занепокоєнням щодо пропозиції, оскільки санкції Заходу щодо поставок російської нафти та палива через конфлікт в Україні порушили торговельні потоки до нафтопереробників і кінцевих споживачів, і зростаючими занепокоєннями щодо того, що зусилля центрального банку приборкати зростання інфляції можуть спровокувати рецесію, яка зменшить майбутній попит на паливо.

Базовий дисбаланс між попитом і пропозицією залишається таким же сильним, як і раніше", - сказав Джеффрі Галлі, старший ринковий аналітик OANDA, у примітці. "Ціни на нафту, можливо, досягли свого піку, але вони, безумовно, не схожі на те, що вони істотно знижуватимуться з цього моменту. якщо ми не отримаємо величезний сюрприз від ОПЕК+».

Минулого тижня президент США Джо Байден відвідав найбільшого експортера нафти Саудівську Аравію, сподіваючись укласти угоду щодо збільшення видобутку нафти, щоб приборкати ціни на пальне.

Однак офіційні особи Саудівської Аравії, де-факто лідера Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), не дали чітких гарантій збільшення видобутку.

Уоррен Паттерсон, голова товарно-ринкової стратегії в ING, зазначив у своїй записці, що ринок встиг переварити візит президента Байдена з висновком, що малоймовірно, що ОПЕК та її союзники, включаючи Росію, відомі як ОПЕК+, збільшуватимуть видобуток більш агресивно, ніж планується в короткостроковій перспективі.

Ціни на нафту були підтримані більш м'яким курсом долара США у вівторок, який стояв близько тижневого мінімуму, що зробило нафту, де домінує американський бак, трохи дешевшою для покупців інших валют.

«Слабший долар надав підтримку ринку разом із ширшим товарним комплексом», - сказав Паттерсон з ING.

Згідно з попереднім опитуванням Reuters, прогноз щодо запасів нафти в США, найбільшому споживачі нафти у світі, полягав у тому, що минулого тижня поставки сирої та дистилятів могли зрости, а запаси бензину ймовірно впали.