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АНАЛІТИКА

Тиждень у гурті автогазу розпочинається зниженням ціни

 

Так, з 11 по 18 липня середня вартість скрапленого газу в гурті знизилася на 5 500 грн/т і станом на 18 липня складає біля 36 500 грн/т. При цьому діапазон робочих цін звузився до 33 000-39 000 грн/т залежно від регіону, тоді як минулого тижня спред між регіонами сягав 6 000-7 000 грн. Про це enkorr повідомили гравці ринку.

На аукціоні «Укргазвидобування» 12 липня автогаз пропонувався за 33 000-37 000 грн/т. Трейдери повідомляють, що попит на торгах був досить високим, і весь виставлений обсяг було реалізовано.

Середні ціни на гуртові партії LPG, грн/т

Регіон

Діапазон торгівлі, грн/т

Зміна ціни, грн/т

Північний

35000-38000

-6000-7000

Південний

33000-36000

-5000-6000

Центральний

36000-39000

-6000-8000

Західний

34000-36000

-6000-7000

Середня ціна в Україні

36500

-5500
 

За даними Консалтингової групи «А-95», у першій декаді липня добове постачання автогазу в країну перебувало в середньому на рівні 2,9 тис. т/добу, що на 18% більше порівняно з таким же періодом червня. Лідерами в постачанні за 10 днів липня є Польща і Румунія, а основне зростання обсягів відбулося за рахунок розширення країн-постачальників, у липні було здійснено постачання автогазу з Сербії й Угорщини.

Зі слів трейдерів, зниження цін і наповнення ринку впритул наблизило економіку постачань із окремих напрямків до нуля. «Час, коли можна було везти в будь-який регіон з будь-якого напрямку, минув. Наприклад, із півдня Київ уже «рахується» (постачання має достатню маржинальність — ek) з натяжкою», — наводить приклад крупний постачальник.

За даними «А-95», у першій половині липня щоденно імпортували газ у середньому 32 компанії. Гуртовик зі столичного регіону вважає, що невдовзі економіка трейдингу знизиться до меж, коли кількість імпортерів почне зменшуватись. «За роботи «з коліс» дуже легко потрапити в мінус. Рейс – це мінімум тиждень, за такий час ви самі бачите, як можуть змінитися ціни», — вважає він.
За матеріалами: EnKorr
 

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