Тиждень у гурті автогазу розпочинається зниженням ціни

Так, з 11 по 18 липня середня вартість скрапленого газу в гурті знизилася на 5 500 грн/т і станом на 18 липня складає біля 36 500 грн/т. При цьому діапазон робочих цін звузився до 33 000-39 000 грн/т залежно від регіону, тоді як минулого тижня спред між регіонами сягав 6 000-7 000 грн. Про це enkorr повідомили гравці ринку.

На аукціоні «Укргазвидобування» 12 липня автогаз пропонувався за 33 000-37 000 грн/т. Трейдери повідомляють, що попит на торгах був досить високим, і весь виставлений обсяг було реалізовано.

Середні ціни на гуртові партії LPG, грн/т

Регіон Діапазон торгівлі, грн/т Зміна ціни, грн/т Північний 35000-38000 -6000-7000 Південний 33000-36000 -5000-6000 Центральний 36000-39000 -6000-8000 Західний 34000-36000 -6000-7000 Середня ціна в Україні 36500 -5500

За даними Консалтингової групи «А-95», у першій декаді липня добове постачання автогазу в країну перебувало в середньому на рівні 2,9 тис. т/добу, що на 18% більше порівняно з таким же періодом червня. Лідерами в постачанні за 10 днів липня є Польща і Румунія, а основне зростання обсягів відбулося за рахунок розширення країн-постачальників, у липні було здійснено постачання автогазу з Сербії й Угорщини.

Зі слів трейдерів, зниження цін і наповнення ринку впритул наблизило економіку постачань із окремих напрямків до нуля. «Час, коли можна було везти в будь-який регіон з будь-якого напрямку, минув. Наприклад, із півдня Київ уже «рахується» (постачання має достатню маржинальність — ek) з натяжкою», — наводить приклад крупний постачальник.

За даними «А-95», у першій половині липня щоденно імпортували газ у середньому 32 компанії. Гуртовик зі столичного регіону вважає, що невдовзі економіка трейдингу знизиться до меж, коли кількість імпортерів почне зменшуватись. «За роботи «з коліс» дуже легко потрапити в мінус. Рейс – це мінімум тиждень, за такий час ви самі бачите, як можуть змінитися ціни», — вважає він.