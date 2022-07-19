Фінансові новини
- |
- 19.07.22
- |
- 10:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Тиждень у гурті автогазу розпочинається зниженням ціни
23:14 18.07.2022 |
Так, з 11 по 18 липня середня вартість скрапленого газу в гурті знизилася на 5 500 грн/т і станом на 18 липня складає біля 36 500 грн/т. При цьому діапазон робочих цін звузився до 33 000-39 000 грн/т залежно від регіону, тоді як минулого тижня спред між регіонами сягав 6 000-7 000 грн. Про це enkorr повідомили гравці ринку.
На аукціоні «Укргазвидобування» 12 липня автогаз пропонувався за 33 000-37 000 грн/т. Трейдери повідомляють, що попит на торгах був досить високим, і весь виставлений обсяг було реалізовано.
Середні ціни на гуртові партії LPG, грн/т
|
Регіон
|
Діапазон торгівлі, грн/т
|
Зміна ціни, грн/т
|
Північний
|
35000-38000
|
-6000-7000
|
Південний
|
33000-36000
|
-5000-6000
|
Центральний
|
36000-39000
|
-6000-8000
|
Західний
|
34000-36000
|
-6000-7000
|
Середня ціна в Україні
|
36500
|
-5500
За даними Консалтингової групи «А-95», у першій декаді липня добове постачання автогазу в країну перебувало в середньому на рівні 2,9 тис. т/добу, що на 18% більше порівняно з таким же періодом червня. Лідерами в постачанні за 10 днів липня є Польща і Румунія, а основне зростання обсягів відбулося за рахунок розширення країн-постачальників, у липні було здійснено постачання автогазу з Сербії й Угорщини.
Зі слів трейдерів, зниження цін і наповнення ринку впритул наблизило економіку постачань із окремих напрямків до нуля. «Час, коли можна було везти в будь-який регіон з будь-якого напрямку, минув. Наприклад, із півдня Київ уже «рахується» (постачання має достатню маржинальність — ek) з натяжкою», — наводить приклад крупний постачальник.
За даними «А-95», у першій половині липня щоденно імпортували газ у середньому 32 компанії. Гуртовик зі столичного регіону вважає, що невдовзі економіка трейдингу знизиться до меж, коли кількість імпортерів почне зменшуватись. «За роботи «з коліс» дуже легко потрапити в мінус. Рейс – це мінімум тиждень, за такий час ви самі бачите, як можуть змінитися ціни», — вважає він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Початок турбулентності. Навіщо Зеленський наполовину звільнив Баканова та Венедіктову
ТОП-НОВИНИ
|Рада звільнила міністерку соцполітики Лазебну - нардеп Железняк
|Країни ЄС дали політичну згоду на п'ятий транш військової допомоги для України
|Усунення з посади Баканова і Венедіктової не означає їх звільнення – заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов
|Зеленський призначив виконувача обов'язків голови СБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту знижуються 19 липня після різкого стрибка
|Рада спростить виділення землі для вишок мобільного зв'язку
|Тиждень у гурті автогазу розпочинається зниженням ціни
|Виплати за держоблігаціями на 20 мільярдів перевищили запозичення – НБУ
|Україна вийшла з митної угоди країн СНД
|Законопроєкт про безкоштовну передачу водоканалів у комунальну власність ухвалили за основу
Бізнес
|TSMC могла бы улучшить характеристики 2-нм техпроцесса, но вышло бы слишком дорого
|Учёные создали графеновое «тату», которое позволит долго и скрыто отслеживать артериальное давление
|Удлиненный Bentley Bentayga получил «самые совершенные» кресла в мире
|Инвестиции в коммерческий термоядерный синтез выросли почти в 2,5 раза за год — реакторы могут появиться через 10–15 лет
|Volkswagen предложит оплачивать автопилот по километражу
|Новая причина для дефицита чипов — производители столкнутся с тотальной нехваткой охлаждающей жидкости для травления
|Учёные придумали, как эффективнее кипятить воду — это, кроме прочего, позволит лучше охлаждать чипы