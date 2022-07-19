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АНАЛІТИКА

За вихідні (15-18 липня) низка українських мереж АЗС знизили ціни на дизельне пальне

 

Про це повідомили в Консалтинговій групі «А-95» із посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.

Зокрема звичайне дизельне пальне у мережах OKKO й WOG здешевшало на 1 грн/л, до 56,00 грн/л. ДП з покращеними показниками якості на станціях цих компаній коштує 57 грн/л (-1 грн/л).

У мережі «БРСМ-Нафта» продукт здешевшав на 2,25 грн/л, до 54,59 грн/л.

На 0,35-1,5 грн/л зменшили ціни «Автотранс», «Олас», Mango й Prime та інші (див. табл.).

У середньому по країні за вихідні дизельне пальне здешевшало на 55 коп./л, до 55,64 грн/л.

Динаміка роздрібних цін у мережах АЗС з 15 по 18 липня, грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

51,00

0,00

52,00

0,00

56,00

-1,00

WOG

51,00

0,00

52,00

0,00

56,00

-1,00

Авіас

50,00

0,00

50,50

0,00

55,00

0,00

Укрнафта

50,00

0,00

50,50

0,00

55,00

0,00

AMIC

    

52,00

0,00

56,49

0,00

Shell

50,99

0,00

51,99

0,00

57,99

0,00

SOCAR

    

51,99

0,00

56,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

51,99

0,00

54,59

-2,25

KLO

51,97

0,00

52,00

0,00

56,59

-0,35

Укргазвидобування

    

52,00

0,00

58,00

0,00

Автотранс

    

52,00

0,00

55,98

-1,02

UPG

48,90

0,00

    

55,86

0,00

ZOG

    

50,00

-2,00

54,00

0,00

BVS

    

51,99

0,00

56,99

0,00

Chipo

    

52,00

0,00

55,52

0,00

Авантаж 7

    

58,00

0,00

53,00

-2,00

Олас

    

51,00

-2,00

55,00

-1,00

Mango

    

49,99

0,00

52,99

-1,50

Prime

    

48,00

-1,50

53,00

-1,00

Середня ціна в Україні

50,50

-0,15

51,67

-0,11

55,64

-0,55
За матеріалами: EnKorr
 

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