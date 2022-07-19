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За вихідні (15-18 липня) низка українських мереж АЗС знизили ціни на дизельне пальне
16:56 18.07.2022 |
Про це повідомили в Консалтинговій групі «А-95» із посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.
Зокрема звичайне дизельне пальне у мережах OKKO й WOG здешевшало на 1 грн/л, до 56,00 грн/л. ДП з покращеними показниками якості на станціях цих компаній коштує 57 грн/л (-1 грн/л).
У мережі «БРСМ-Нафта» продукт здешевшав на 2,25 грн/л, до 54,59 грн/л.
На 0,35-1,5 грн/л зменшили ціни «Автотранс», «Олас», Mango й Prime та інші (див. табл.).
У середньому по країні за вихідні дизельне пальне здешевшало на 55 коп./л, до 55,64 грн/л.
Динаміка роздрібних цін у мережах АЗС з 15 по 18 липня, грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
56,00
|
-1,00
|
WOG
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
56,00
|
-1,00
|
Авіас
|
50,00
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
50,00
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
AMIC
|
52,00
|
0,00
|
56,49
|
0,00
|
Shell
|
50,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
SOCAR
|
51,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
51,99
|
0,00
|
54,59
|
-2,25
|
KLO
|
51,97
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
56,59
|
-0,35
|
Укргазвидобування
|
52,00
|
0,00
|
58,00
|
0,00
|
Автотранс
|
52,00
|
0,00
|
55,98
|
-1,02
|
UPG
|
48,90
|
0,00
|
55,86
|
0,00
|
ZOG
|
50,00
|
-2,00
|
54,00
|
0,00
|
BVS
|
51,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
Chipo
|
52,00
|
0,00
|
55,52
|
0,00
|
Авантаж 7
|
58,00
|
0,00
|
53,00
|
-2,00
|
Олас
|
51,00
|
-2,00
|
55,00
|
-1,00
|
Mango
|
49,99
|
0,00
|
52,99
|
-1,50
|
Prime
|
48,00
|
-1,50
|
53,00
|
-1,00
|
Середня ціна в Україні
|
50,50
|
-0,15
|
51,67
|
-0,11
|
55,64
|
-0,55
|
|
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