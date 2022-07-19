За вихідні (15-18 липня) низка українських мереж АЗС знизили ціни на дизельне пальне

Про це повідомили в Консалтинговій групі «А-95» із посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.

Зокрема звичайне дизельне пальне у мережах OKKO й WOG здешевшало на 1 грн/л, до 56,00 грн/л. ДП з покращеними показниками якості на станціях цих компаній коштує 57 грн/л (-1 грн/л).

У мережі «БРСМ-Нафта» продукт здешевшав на 2,25 грн/л, до 54,59 грн/л.

На 0,35-1,5 грн/л зменшили ціни «Автотранс», «Олас», Mango й Prime та інші (див. табл.).

У середньому по країні за вихідні дизельне пальне здешевшало на 55 коп./л, до 55,64 грн/л.

Динаміка роздрібних цін у мережах АЗС з 15 по 18 липня, грн/л: