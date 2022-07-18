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АНАЛІТИКА

Менше за 33 грн/л: автогаз продовжує дешевшати на АЗС

 

За вихідні (15-18 липня) низка українських мереж АЗС знизила ціни на автогаз. Про це повідомили в Консалтинговій групі «А-95» із посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.

Зокрема продукт у мережі WOG здешевшав на 74 коп./л, до 33,24 грн/л. На 1,90 грн/л зменшила ціни столична мережа KLO, на 3 грн/л - «Авантаж».

На 2,37 і 1,1 грн/л, до 31,86 і 32,09 грн/л автогаз здешевшав у мережах SOCAR і Shell відповідно.

На 0,2-1,5 грн/л знизили ціни AMIC, «Приват», VostokGaz, BVS, «Катрал», «Автотранс», Chipo та інші мережі (див. табл.).

У середньому по країні за вихідні автогаз здешевшав на 58 коп./л, до 32,94 грн/л.

Динаміка роздрібних цін у мережах АЗС з 15 по 18 липня, грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

33,25

0,00

WOG

33,24

-0,74

Авіас

33,18

0,00

Укрнафта

33,64

-0,31

AMIC

32,49

-0,36

Shell

32,09

-1,10

SOCAR

31,86

-2,37

БРСМ-Нафта

31,39

-1,18

KLO

31,97

-1,90

Укргазвидобування

32,50

-1,50

Автотранс

32,98

-0,80

UPG

32,00

-0,90

Нефтек

32,99

-1,50

BVS

32,99

-1,50

Chipo

32,93

-0,05

Авантаж 7

29,95

-3,00

Катрал

31,97

-1,40

Mango

33,29

-0,30

ZOG

31,00

-1,00

Rodnik

30,99

-1,00

Олас

32,50

-2,00

Рур груп

34,00

-1,00

VostokGaz

32,79

-0,20

Середня ціна в Україні

32,94

-0,58
За матеріалами: EnKorr
 

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