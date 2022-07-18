Менше за 33 грн/л: автогаз продовжує дешевшати на АЗС

За вихідні (15-18 липня) низка українських мереж АЗС знизила ціни на автогаз. Про це повідомили в Консалтинговій групі «А-95» із посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.

Зокрема продукт у мережі WOG здешевшав на 74 коп./л, до 33,24 грн/л. На 1,90 грн/л зменшила ціни столична мережа KLO, на 3 грн/л - «Авантаж».

На 2,37 і 1,1 грн/л, до 31,86 і 32,09 грн/л автогаз здешевшав у мережах SOCAR і Shell відповідно.

На 0,2-1,5 грн/л знизили ціни AMIC, «Приват», VostokGaz, BVS, «Катрал», «Автотранс», Chipo та інші мережі (див. табл.).

У середньому по країні за вихідні автогаз здешевшав на 58 коп./л, до 32,94 грн/л.

Динаміка роздрібних цін у мережах АЗС з 15 по 18 липня, грн/л: