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Менше за 33 грн/л: автогаз продовжує дешевшати на АЗС
12:41 18.07.2022 |
За вихідні (15-18 липня) низка українських мереж АЗС знизила ціни на автогаз. Про це повідомили в Консалтинговій групі «А-95» із посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.
Зокрема продукт у мережі WOG здешевшав на 74 коп./л, до 33,24 грн/л. На 1,90 грн/л зменшила ціни столична мережа KLO, на 3 грн/л - «Авантаж».
На 2,37 і 1,1 грн/л, до 31,86 і 32,09 грн/л автогаз здешевшав у мережах SOCAR і Shell відповідно.
На 0,2-1,5 грн/л знизили ціни AMIC, «Приват», VostokGaz, BVS, «Катрал», «Автотранс», Chipo та інші мережі (див. табл.).
У середньому по країні за вихідні автогаз здешевшав на 58 коп./л, до 32,94 грн/л.
Динаміка роздрібних цін у мережах АЗС з 15 по 18 липня, грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
33,25
|
0,00
|
WOG
|
33,24
|
-0,74
|
Авіас
|
33,18
|
0,00
|
Укрнафта
|
33,64
|
-0,31
|
AMIC
|
32,49
|
-0,36
|
Shell
|
32,09
|
-1,10
|
SOCAR
|
31,86
|
-2,37
|
БРСМ-Нафта
|
31,39
|
-1,18
|
KLO
|
31,97
|
-1,90
|
Укргазвидобування
|
32,50
|
-1,50
|
Автотранс
|
32,98
|
-0,80
|
UPG
|
32,00
|
-0,90
|
Нефтек
|
32,99
|
-1,50
|
BVS
|
32,99
|
-1,50
|
Chipo
|
32,93
|
-0,05
|
Авантаж 7
|
29,95
|
-3,00
|
Катрал
|
31,97
|
-1,40
|
Mango
|
33,29
|
-0,30
|
ZOG
|
31,00
|
-1,00
|
Rodnik
|
30,99
|
-1,00
|
Олас
|
32,50
|
-2,00
|
Рур груп
|
34,00
|
-1,00
|
VostokGaz
|
32,79
|
-0,20
|
Середня ціна в Україні
|
32,94
|
-0,58
|
|
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