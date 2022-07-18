Нафта дорожчає майже на два відсотки у понеділок 18 липня

Світові ціни на нафту в понеділок піднімаються майже на 2%, інвестори оцінюють підсумки переговорів між лідерами США та Саудівської Аравії, котирування продовжують підтримуватись також деяким ослабленням долара та схильністю до ризику, що спостерігається на світових ринках, свідчать дані торгів.

Станом на 12:53 ЕЕТ ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки Brent зростала на 1,89%, до 103,07 долара за барель, вересневих ф'ючерсів на WTI - на 1,83%, до 96,3 долара.

Ринки стежать за новинами щодо постачання нафти на ринок. Так, влада США напередодні висловила думку про те, що країни ОПЕК мають можливості для нарощування нафтовидобутку, і що чекають від них нових кроків у цьому напрямку найближчими тижнями. При цьому міністри Саудівської Аравії наполягли на тому, що рішення щодо нафтової політики прийматимуться відповідно до ринкових умов і в рамках ОПЕК+, пише агентство Блумберг.

"Ми продовжуємо очікувати подальшого посилення дефіциту на ринку нафти, що підкріплює нафтові ціни. Після зустрічі лідерів США та Саудівської Аравії у вихідні ми зрозуміли, що ОПЕК+ відкриє крани, тільки якщо цього вимагатимуть ринкові умови", - наводить агентство Блумберг думку аналітика UBS Group. AG Джованні Стауново (Giovanni Staunovo).

Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускався на 0,6% до 107,42 пункту. Здешевлення долара робить сировинні товари, у тому числі нафту, доступнішими при їх купівлі в іншій валюті.

Крім того, світові інвестори схильні до ризику. Так, американські фондові індекси зросли в п'ятницю в середньому на 2%, азіатські біржі показали в понеділок зростання на 1-3%, європейські піднімаються в межах 1,5%. Водночас дорожчають мідь, алюміній та нікель - на 2,8%, 2,1% та 1,1% відповідно.