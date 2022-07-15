Нефтепродукты в опте очередную неделю подряд продолжают снижаться в цене

В пятницу, 15 июля, в среднем по стране бензины в опте можно было приобрести за 46 грн/л, что на 2 грн/л ниже цен в прошлую пятницу. Дизельное топливо, в свою очередь, в среднем за неделю потеряло 1,75 грн/л и торговалось в опте на уровне 47,25 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Бензин 15 июля можно было приобрести в пределах 44-47 грн/л, что ниже цен в прошлую пятницу на 1-2 грн/л. При этом ряд трейдеров рассказали, что на рынке ощущается нехватка высокооктана с южного направления поставок, а западный ресурс А-95 поступает в их регионы постоянно и ритмично. На рынке также присутствует бензин производства мини-НПЗ, его можно было приобрести на этой неделе за 37 грн/л, что на 20% дешевле заводского горючего.

Предложения дизельного горючего 15 июля находятся в пределах диапазона 42-51 грн/л, что также ниже цен 8 июля на 1-2 грн/л. Дизель производства «миников» на этой неделе предлагался в рынок по цене 40 грн/л, что на 18% дешевле заводского ГП. По информации КГ "А-95", на следующей неделе ресурс дизельного горючего производства мини-НПЗ будет стартовать с ценника 39 грн/л.

Уже, как обычно, самые низкие цены на дизель зафиксированы в южном регионе. Здесь торговля велась в пределах 42-45 грн/л, а с минувшей пятницы цена потеряла 2-3 грн/л.

Западный регион занимает второе место в ценовом соревновании. Здесь ДТ можно было приобрести в диапазоне 43-48 грн/л, что также ниже цен прошлого понедельника на 2-3 грн/л. В доступе находились как автонормы, так и вагонные партии. Цена на ж/д предложения была на уровне 53-54 тыс. грн/т.

Несколько дороже можно было приобрести дизельное топливо в северных и центральных регионах. В этих областях страны дизель предлагался по ценам 45-50 грн/л, а падение за неделю составило 1-2 грн/л. Стабильно дороже дизельное топливо - в восточных областях страны, его можно купить за 48-51 грн/л, что также свидетельствует о снижении цен на 1-2 грн/л.

«На юге уже кое-где проскакивают предложения ГП ниже 42 грн/л. Скорее всего, на следующей неделе мы увидим такие же ценники и у себя в области», - говорит один из опрошенных трейдеров, работающий в центральном регионе страны.

По данным Консалтинговой группы "А-95", темпы поставок в начале июля на 40% превышают динамику поставок в июне. Так, за первую декаду июля в Украину импортировано на 50 тыс. т больше дизеля по сравнению с таким же периодом в июне. Это свидетельствует о том, что рынок ГП в июле может быть больше по объему, чем в предыдущем месяце.