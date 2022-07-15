Фінансові новини
- |
- 15.07.22
- |
- 12:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Средняя цена на сжиженный газ за неделю (с 8 по 15 июля) в сетях АЗС снизилась на 3,61 грн/л - до 33,52 грн/л
12:45 15.07.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 2,99 и 3,00 грн/л до 33,00 и 33,98 грн/л. На 3,75 грн/л снизилась цена продукта в сети SOCAR (34,23 грн/л).
На 3-4,74 грн/л подешевел ресурс в консолидированной сети «Привата». В частности, на станциях «Укрнафты» газ подешевел до 33,95 грн/л, на станциях «Авиас» и других - до 33,18 грн/л.
В сети UPG продукт подешевел на 3,6 грн/л, до 32,80 грн/л, на станциях KLO - на 2,12 грн/л, до 33,87 грн/л.
На 2-4,6 грн/л снизили цены AMIC, Rodnik, "Авантаж 7", BVS, "Катрал", "Автотранс", "БРСМ-Нефть", Shell, Chipo и другие сети (см. табл.).
Как отметили в «А-95», уменьшение розничных цен обусловлено профицитом поставок автогаза в Украину и уменьшением оптовых цен на него. По данным А-95, с 1 по 14 июля в группе цена на автогаз уменьшилась почти на 30% (на 15 тыс. грн/т), до 40 тыс. грн/т.
Смена розничных цен на АЗС с 8 по 15 июля, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
33,00
|
-2,99
|
WOG
|
33,98
|
-3,00
|
Авіас
|
33,18
|
-4,74
|
Укрнафта
|
33,95
|
-3,00
|
AMIC
|
32,85
|
-3,00
|
Shell
|
33,19
|
-3,59
|
SOCAR
|
34,23
|
-3,75
|
БРСМ-Нафта
|
32,75
|
-2,98
|
KLO
|
33,87
|
-2,12
|
Укргазвидобування
|
34,00
|
-4,00
|
Автотранс
|
33,78
|
-2,70
|
UPG
|
32,90
|
-3,60
|
Нефтек
|
34,49
|
-3,50
|
BVS
|
34,49
|
-2,50
|
Chipo
|
32,98
|
-3,00
|
Авантаж 7
|
32,95
|
-2,00
|
Катрал
|
33,37
|
-3,40
|
Mango
|
33,59
|
-4,60
|
Rodnik
|
31,99
|
-4,00
|
Олас
|
34,50
|
-2,00
|
ZOG
|
32,00
|
-3,00
|
Prime
|
35,00
|
-2,00
|
VostokGaz
|
32,99
|
-3,20
|
Середня ціна в Україні
|
33,52
|
-3,61
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ответ на вымогательство. Зачем Ахметов уничтожил свою медиа-империю
ТОП-НОВИНИ
|Данилов о реестре олигархов: он уже готов
|Портнова выпустили из Украины в июне, в ГПСУ не говорят на каких основаниях, - «Схемы»
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
|Международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре по инциденту в Керченском проливе
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Средняя цена на сжиженный газ за неделю (с 8 по 15 июля) в сетях АЗС снизилась на 3,61 грн/л - до 33,52 грн/л
|За неделю (8-15 июля) ряд украинских сетей АЗС снизили цены на дизельное топливо
|Игорь Стаковиченко представил анализ технологического будущего Украины
|Бизнес прогнозирует сокращение производства товаров и усиление инфляции, - опрос Нацбанка
|Рынок вторичной переработки солнечных панелей ждёт взрывной рост
|Шаткий баланс. Стоимость автогаза на АЗС падает, за ним – дизель. А что будет с бензином
Бізнес
|Samsung создала первую в отрасли память GDDR6 со скоростью в 24 Гбит/с
|Google подала судебный иск, намереваясь навсегда лишить владельцев Tinder доступа к своему магазину приложений
|Bosch вложит €3 млрд в разработку и производство чипов до 2026 года
|В Германии создали автомобильный электродвигатель с масляным охлаждением — его сложно перегреть даже при жёсткой эксплуатации
|Великобритания запретила компаниям платить выкуп вымогателям
|BMW начала продавать подогрев сидений по подписке — всего за $18 в месяц
|Twitter подала в суд на Илона Маска, чтобы заставить его купить соцсеть за $44 млрд