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АНАЛІТИКА

Средняя цена на сжиженный газ за неделю (с 8 по 15 июля) в сетях АЗС снизилась на 3,61 грн/л - до 33,52 грн/л

 

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 2,99 и 3,00 грн/л до 33,00 и 33,98 грн/л. На 3,75 грн/л снизилась цена продукта в сети SOCAR (34,23 грн/л).

На 3-4,74 грн/л подешевел ресурс в консолидированной сети «Привата». В частности, на станциях «Укрнафты» газ подешевел до 33,95 грн/л, на станциях «Авиас» и других - до 33,18 грн/л.

В сети UPG продукт подешевел на 3,6 грн/л, до 32,80 грн/л, на станциях KLO - на 2,12 грн/л, до 33,87 грн/л.

На 2-4,6 грн/л снизили цены AMIC, Rodnik, "Авантаж 7", BVS, "Катрал", "Автотранс", "БРСМ-Нефть", Shell, Chipo и другие сети (см. табл.).

Как отметили в «А-95», уменьшение розничных цен обусловлено профицитом поставок автогаза в Украину и уменьшением оптовых цен на него. По данным А-95, с 1 по 14 июля в группе цена на автогаз уменьшилась почти на 30% (на 15 тыс. грн/т), до 40 тыс. грн/т.

Смена розничных цен на АЗС с 8 по 15 июля, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

33,00

-2,99

WOG

33,98

-3,00

Авіас

33,18

-4,74

Укрнафта

33,95

-3,00

AMIC

32,85

-3,00

Shell

33,19

-3,59

SOCAR

34,23

-3,75

БРСМ-Нафта

32,75

-2,98

KLO

33,87

-2,12

Укргазвидобування

34,00

-4,00

Автотранс

33,78

-2,70

UPG

32,90

-3,60

Нефтек

34,49

-3,50

BVS

34,49

-2,50

Chipo

32,98

-3,00

Авантаж 7

32,95

-2,00

Катрал

33,37

-3,40

Mango

33,59

-4,60

Rodnik

31,99

-4,00

Олас

34,50

-2,00

ZOG

32,00

-3,00

Prime

35,00

-2,00

VostokGaz

32,99

-3,20

Середня ціна в Україні

33,52

-3,61
За матеріалами: EnKorr
 

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