Средняя цена на сжиженный газ за неделю (с 8 по 15 июля) в сетях АЗС снизилась на 3,61 грн/л - до 33,52 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 2,99 и 3,00 грн/л до 33,00 и 33,98 грн/л. На 3,75 грн/л снизилась цена продукта в сети SOCAR (34,23 грн/л).

На 3-4,74 грн/л подешевел ресурс в консолидированной сети «Привата». В частности, на станциях «Укрнафты» газ подешевел до 33,95 грн/л, на станциях «Авиас» и других - до 33,18 грн/л.

В сети UPG продукт подешевел на 3,6 грн/л, до 32,80 грн/л, на станциях KLO - на 2,12 грн/л, до 33,87 грн/л.

На 2-4,6 грн/л снизили цены AMIC, Rodnik, "Авантаж 7", BVS, "Катрал", "Автотранс", "БРСМ-Нефть", Shell, Chipo и другие сети (см. табл.).

Как отметили в «А-95», уменьшение розничных цен обусловлено профицитом поставок автогаза в Украину и уменьшением оптовых цен на него. По данным А-95, с 1 по 14 июля в группе цена на автогаз уменьшилась почти на 30% (на 15 тыс. грн/т), до 40 тыс. грн/т.

Смена розничных цен на АЗС с 8 по 15 июля, грн/л