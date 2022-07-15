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За неделю (8-15 июля) ряд украинских сетей АЗС снизили цены на дизельное топливо
12:42 15.07.2022 |
Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, продукт в сети AMIC подешевел на 51 коп./л, до 56,49 грн/л. На 2 грн/л снизили цены «Нефтек», VostokGaz и «Олас», на 3 грн/л - запорожская сеть ZOG.
На 1 и 1,5 грн/л, до 56,99, 54,49 и 54 грн/л дизтопливо подешевело в сетях BVS, Mango и Prime соответственно.
В среднем по стране за неделю дизельное топливо подешевело на 30 коп./л до 56,19 грн/л.
Кроме того, такие сети, как ZOG, Prime, Катрал и VostokGaz, откорректировали в сторону уменьшения цены на бензин марки А-95 с улучшенными показателями качества (см. табл.).
Динамика розничных цен в сетях АЗС с 8 по 15 июля, грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
57,00
|
0,00
|
WOG
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
57,00
|
0,00
|
Авіас
|
50,00
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
50,00
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
AMIC
|
52,00
|
0,00
|
56,49
|
-0,51
|
Shell
|
50,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
SOCAR
|
51,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
51,99
|
0,00
|
56,49
|
-1,33
|
KLO
|
51,97
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
56,94
|
0,00
|
ZOG
|
52,00
|
-3,00
|
54,00
|
-3,00
|
Автотранс
|
52,00
|
0,00
|
57,00
|
0,00
|
UPG
|
48,90
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
Нефтек
|
57,99
|
59,99
|
-2,00
|
BVS
|
51,99
|
0,00
|
56,99
|
-1,00
|
Prime
|
49,50
|
-2,50
|
54,00
|
-1,50
|
Олас
|
53,00
|
1,00
|
56,00
|
-2,00
|
Chipo
|
52,00
|
0,00
|
55,52
|
-0,77
|
Катрал
|
52,99
|
-3,01
|
55,00
|
0,00
|
Mango
|
49,99
|
0,00
|
54,49
|
-1,00
|
VostokGaz
|
45,99
|
-2,00
|
51,99
|
-2,00
|
Середня ціна в Україні
|
50,64
|
-0,04
|
51,77
|
0,03
|
56,19
|
-0,30
|
|
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