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АНАЛІТИКА

За неделю (8-15 июля) ряд украинских сетей АЗС снизили цены на дизельное топливо

 

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, продукт в сети AMIC подешевел на 51 коп./л, до 56,49 грн/л. На 2 грн/л снизили цены «Нефтек», VostokGaz и «Олас», на 3 грн/л - запорожская сеть ZOG.

На 1 и 1,5 грн/л, до 56,99, 54,49 и 54 грн/л дизтопливо подешевело в сетях BVS, Mango и Prime соответственно.

В среднем по стране за неделю дизельное топливо подешевело на 30 коп./л до 56,19 грн/л.

Кроме того, такие сети, как ZOG, Prime, Катрал и VostokGaz, откорректировали в сторону уменьшения цены на бензин марки А-95 с улучшенными показателями качества (см. табл.).

Динамика розничных цен в сетях АЗС с 8 по 15 июля, грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

51,00

0,00

52,00

0,00

57,00

0,00

WOG

51,00

0,00

52,00

0,00

57,00

0,00

Авіас

50,00

0,00

50,50

0,00

55,00

0,00

Укрнафта

50,00

0,00

50,50

0,00

55,00

0,00

AMIC

    

52,00

0,00

56,49

-0,51

Shell

50,99

0,00

51,99

0,00

57,99

0,00

SOCAR

    

51,99

0,00

56,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

51,99

0,00

56,49

-1,33

KLO

51,97

0,00

52,00

0,00

56,94

0,00

ZOG

    

52,00

-3,00

54,00

-3,00

Автотранс

    

52,00

0,00

57,00

0,00

UPG

48,90

0,00

    

56,00

0,00

Нефтек

    

57,99

  

59,99

-2,00

BVS

    

51,99

0,00

56,99

-1,00

Prime

    

49,50

-2,50

54,00

-1,50

Олас

    

53,00

1,00

56,00

-2,00

Chipo

    

52,00

0,00

55,52

-0,77

Катрал

    

52,99

-3,01

55,00

0,00

Mango

    

49,99

0,00

54,49

-1,00

VostokGaz

    

45,99

-2,00

51,99

-2,00

Середня ціна в Україні

50,64

-0,04

51,77

0,03

56,19

-0,30
За матеріалами: EnKorr
 

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