За неделю (8-15 июля) ряд украинских сетей АЗС снизили цены на дизельное топливо

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, продукт в сети AMIC подешевел на 51 коп./л, до 56,49 грн/л. На 2 грн/л снизили цены «Нефтек», VostokGaz и «Олас», на 3 грн/л - запорожская сеть ZOG.

На 1 и 1,5 грн/л, до 56,99, 54,49 и 54 грн/л дизтопливо подешевело в сетях BVS, Mango и Prime соответственно.

В среднем по стране за неделю дизельное топливо подешевело на 30 коп./л до 56,19 грн/л.

Кроме того, такие сети, как ZOG, Prime, Катрал и VostokGaz, откорректировали в сторону уменьшения цены на бензин марки А-95 с улучшенными показателями качества (см. табл.).

Динамика розничных цен в сетях АЗС с 8 по 15 июля, грн/л: