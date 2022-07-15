Фінансові новини
- |
- 15.07.22
- |
- 12:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шаткий баланс. Стоимость автогаза на АЗС падает, за ним – дизель. А что будет с бензином
09:40 15.07.2022 |
Цены на АЗС постепенно снижаются, а длинные очереди исчезают. Удалось ли Украине преодолеть дефицит топлива?
Украинский рынок горючего почти адаптировался к военным реалиям. Отказ правительства от госрегулирования цен на АЗС за два месяца дал результаты: очереди на автозаправках заметно сократились, а стоимость нефтепродуктов - если не падает, то уже на пике.
Ситуация стабилизировалась - могут сделать выводы автомобилисты. Сети АЗС снимают или смягчают ограничения на продажу горючего в одни руки, ажиотаж первых месяцев полномасштабного вторжения в Украину РФ исчез.
Это ощущение обманчиво, предупреждает министр экономики Юлия Свириденко. "Ситуация шаткая. Да, поставки активно увеличиваются, но говорить, что кризис преодолен - преждевременно", - соглашается директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.
LIGA.net разбиралась, как рынок нефтепродуктов адаптировался к военным условиям и что будет с ценами на АЗС.
Прибыльный бизнес
Война меняет логистику. К концу июня Украина перестроила все транспортные коридоры на 97%, рассказала Юлия Свириденко в эфире телемарафона. Так украинские импортеры и трейдеры адаптировались к новым реалиям: им необходимо было найти альтернативу исторически главным поставщикам горючего Украине - России и Беларуси.
Теперь единственный поставщик для украинского рынка - Европа. Главные поставщики - Бельгия, Польша и Литва, уточняет Свириденко. В июне, по ее данным, Украина существенно увеличила импорт нефтепродуктов - 600 000 тонн дизеля, бензинов и автогаза против 60 000 тонн топлива в марте.
Импорт растет вопреки обстрелам россиянами украинских железнодорожных узлов и нефтебаз благодаря нескольким факторам. Во-первых, в июне полноценно заработали "зеленые коридоры" для бензовозов, они позволяют грузовикам с горючим пересекать западную границу фактически без очередей. Во-вторых, Украина увеличила летом на западной границе пропускную способность железной дороги.
Оптимизм внушает и самоорганизация бизнеса. По словам Куюна, сейчас между импортерами топлива идет жесткая конкуренция: горючее привозят не только крупные трейдеры и мелкие АЗС, но и компании, которые до этого покупали нефтепродукты внутри Украины - логисты, аграрии, промышленность. "Импорт горючего сейчас - выгодный бизнес", - говорит он.
СПРАВКА. С начала года, по подсчетам Госслужбы по безопасности на транспорте, ведомство лицензировало 649 компаний и 4300 бензовозов. Одна сеть АЗС KLO увеличила свой парк бензовозов в 2,5 раза - с 26 до 65 машин. Для сравнения: за предыдущие 11 лет Укртрансбезопасность выдала перевозчикам горючего 1073 лицензии.
По данным группы А-95, только поставщиков дизеля увеличилось в четыре раза. Если в 2021 году импортом дизеля занималось 67 компаний, то в июне этого года - более 260. Один Укргазбанк по состоянию на 7 июля профинансировал более 30 сделок на импорт из Европы нефтепродуктов стоимостью почти 150 млн евро.
Что с ценами АЗС
Отмена регулирования цены и увеличение импорта существенно повлияла на стоимость нефтепродуктов в Украине в опте, объясняет Сергей Куюн из А-95. Единственная ремарка - речь идет преимущественно об автогазе и дизеле. Бензин, в отличие от других видов горючего, все еще в дефиците, уточняет он.
"В этом месяце потребность по дизелю будет закрыта на 80%. Потребность по бензину - где-то на 50%. Дефицит автогаза был преодолен еще в начале июня. Ситуация примерно одинакова во всех регионах страны", - рассказывал директор сети АЗС Socar Игорь Орлов в интервью Forbes 11 июля.
Такая диспропорция четко коррелируется со стоимостью горючего в опте. Если, например, дизель на пике в мае стоил в опте до 70 000 грн за тонну, то сегодня его можно купить по 44 000 грн. Автогаз, по данным А-95, с июня подешевел в два раза - с 76 000 грн за тонну, до 35 000 грн.
Еще один плюс. Падение цены в опте медленно перешло в розницу. По данным А-95, с 1 июня автогаз в среднем снизился в цене почти на 4 грн за литр. Дизель подешевел на 20 коп. А вот 95-й бензин, наоборот, подорожал на 30 коп, тогда как А-92 - своей стоимости не изменил.
На 13 июля средняя цена на автогаз на АЗС составляла 37,17 грн за литр, на дизель - 56,29 грн, а на бензины А-95 и А-92 - 50,6 и 49,4 грн соответственно. "Дефицит продолжает держать цену на бензины. У нас ограничен доступ на европейском рынке бензина. Его сложно найти и сложно привезти", - объясняет Куюн из группы А-95.
Поэтому, по его мнению, доступ к топливу у украинцев не пропорционален: в приграничных областях его достаточно, ближе к центру и востоку - его меньше. "Где-то в Черкасской области бензин последний раз видели в апреле. Мой товарищ, чтобы доехать до Киева, на прошлой неделе покупал бензин на OLX", - добавляет он.
По словам Юлии Свириденко, насыщение Украины горючим происходит из западных областей на восток. "Наша задача насытить рынок и создать необходимые запасы, чтобы уберечь себя от кризисов в будущем", - говорит министр.
Перспективы
В июне в интервью Financial Times министр инфраструктуры Александр Кубраков прогнозировал, что дефицит горючего в Украине может исчезнуть поближе к осени, когда импортеры подпишут с европейскими производителями долгосрочные контракты.
Похожий прогноз озвучил в интервью Forbes руководитель сети АЗС Socar. По его мнению, "в течение одного-двух месяцев" в Украине должен исчезнуть дефицит дизеля, должна улучшиться ситуация с бензином. Положительные ожидания на эту осень и у Юлии Свириденко.
По прогнозу Орлова из сети Socar, вслед за автогазом должны упасть на 5% цены и дизтопливо. Оценка Куюна гораздо более оптимистичная. По его подсчетам, дизель на АЗС в кратковременной перспективе может свалиться сразу на 6 грн за литр.
В то же время даже несмотря на падение цены на нефть ниже $100 за один баррель, ни Куюн, ни Орлов не прогнозируют, что вслед за автогазом и дизелем подешевеет на АЗС бензин. Причина - опять же таки в ограниченном доступе для Украины горючего в Европе.
Пока идет война, ожидать стабилизации рынка не стоит, отмечала Юлия Свириденко. В любой день все может кардинально поменяться. Во-первых, Россия продолжает держать под прицелом ракет украинскую инфраструктуру, а во-вторых - нет гарантий, что страны ЕС не ограничат поставки топлива в Украину в случае форс-мажора.
Венгрия уже запретила экспорт энергоносителей в другие страны. Так же могут поступить Румыния, Болгария и Молдова, предполагает Куюн. Эти страны, по его словам, уже предупреждают украинских трейдеров, что приоритет - обеспечить собственный рынок горючим в августе-октябре.
"Это создает дополнительный риск в период пиковой нагрузки на рынок", - предупреждает он и добавляет, что если до начала жатвы Украина не сможет разблокировать порты, собранный урожай придется экспортировать по рельсам. А это еще один риск уменьшения поставок горючего.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ответ на вымогательство. Зачем Ахметов уничтожил свою медиа-империю
ТОП-НОВИНИ
|Данилов о реестре олигархов: он уже готов
|Портнова выпустили из Украины в июне, в ГПСУ не говорят на каких основаниях, - «Схемы»
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
|Международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре по инциденту в Керченском проливе
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|За неделю (8-15 июля) ряд украинских сетей АЗС снизили цены на дизельное топливо
|Игорь Стаковиченко представил анализ технологического будущего Украины
|Бизнес прогнозирует сокращение производства товаров и усиление инфляции, - опрос Нацбанка
|Рынок вторичной переработки солнечных панелей ждёт взрывной рост
|Шаткий баланс. Стоимость автогаза на АЗС падает, за ним – дизель. А что будет с бензином
|МВФ ожидает в ближайшие дни новых поступлений на спецсчет для Украины
Бізнес
|Samsung создала первую в отрасли память GDDR6 со скоростью в 24 Гбит/с
|Google подала судебный иск, намереваясь навсегда лишить владельцев Tinder доступа к своему магазину приложений
|Bosch вложит €3 млрд в разработку и производство чипов до 2026 года
|В Германии создали автомобильный электродвигатель с масляным охлаждением — его сложно перегреть даже при жёсткой эксплуатации
|Великобритания запретила компаниям платить выкуп вымогателям
|BMW начала продавать подогрев сидений по подписке — всего за $18 в месяц
|Twitter подала в суд на Илона Маска, чтобы заставить его купить соцсеть за $44 млрд