Шаткий баланс. Стоимость автогаза на АЗС падает, за ним – дизель. А что будет с бензином

Богдан Заїка / LIGA.net

Цены на АЗС постепенно снижаются, а длинные очереди исчезают. Удалось ли Украине преодолеть дефицит топлива?

Украинский рынок горючего почти адаптировался к военным реалиям. Отказ правительства от госрегулирования цен на АЗС за два месяца дал результаты: очереди на автозаправках заметно сократились, а стоимость нефтепродуктов - если не падает, то уже на пике.

Ситуация стабилизировалась - могут сделать выводы автомобилисты. Сети АЗС снимают или смягчают ограничения на продажу горючего в одни руки, ажиотаж первых месяцев полномасштабного вторжения в Украину РФ исчез.

Это ощущение обманчиво, предупреждает министр экономики Юлия Свириденко. "Ситуация шаткая. Да, поставки активно увеличиваются, но говорить, что кризис преодолен - преждевременно", - соглашается директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

LIGA.net разбиралась, как рынок нефтепродуктов адаптировался к военным условиям и что будет с ценами на АЗС.

Прибыльный бизнес

Война меняет логистику. К концу июня Украина перестроила все транспортные коридоры на 97%, рассказала Юлия Свириденко в эфире телемарафона. Так украинские импортеры и трейдеры адаптировались к новым реалиям: им необходимо было найти альтернативу исторически главным поставщикам горючего Украине - России и Беларуси.

Теперь единственный поставщик для украинского рынка - Европа. Главные поставщики - Бельгия, Польша и Литва, уточняет Свириденко. В июне, по ее данным, Украина существенно увеличила импорт нефтепродуктов - 600 000 тонн дизеля, бензинов и автогаза против 60 000 тонн топлива в марте.

Импорт растет вопреки обстрелам россиянами украинских железнодорожных узлов и нефтебаз благодаря нескольким факторам. Во-первых, в июне полноценно заработали "зеленые коридоры" для бензовозов, они позволяют грузовикам с горючим пересекать западную границу фактически без очередей. Во-вторых, Украина увеличила летом на западной границе пропускную способность железной дороги.

Оптимизм внушает и самоорганизация бизнеса. По словам Куюна, сейчас между импортерами топлива идет жесткая конкуренция: горючее привозят не только крупные трейдеры и мелкие АЗС, но и компании, которые до этого покупали нефтепродукты внутри Украины - логисты, аграрии, промышленность. "Импорт горючего сейчас - выгодный бизнес", - говорит он.

СПРАВКА . С начала года, по подсчетам Госслужбы по безопасности на транспорте, ведомство лицензировало 649 компаний и 4300 бензовозов. Одна сеть АЗС KLO увеличила свой парк бензовозов в 2,5 раза - с 26 до 65 машин. Для сравнения: за предыдущие 11 лет Укртрансбезопасность выдала перевозчикам горючего 1073 лицензии.

По данным группы А-95, только поставщиков дизеля увеличилось в четыре раза. Если в 2021 году импортом дизеля занималось 67 компаний, то в июне этого года - более 260. Один Укргазбанк по состоянию на 7 июля профинансировал более 30 сделок на импорт из Европы нефтепродуктов стоимостью почти 150 млн евро.

Что с ценами АЗС

Отмена регулирования цены и увеличение импорта существенно повлияла на стоимость нефтепродуктов в Украине в опте, объясняет Сергей Куюн из А-95. Единственная ремарка - речь идет преимущественно об автогазе и дизеле. Бензин, в отличие от других видов горючего, все еще в дефиците, уточняет он.

"В этом месяце потребность по дизелю будет закрыта на 80%. Потребность по бензину - где-то на 50%. Дефицит автогаза был преодолен еще в начале июня. Ситуация примерно одинакова во всех регионах страны", - рассказывал директор сети АЗС Socar Игорь Орлов в интервью Forbes 11 июля.

Такая диспропорция четко коррелируется со стоимостью горючего в опте. Если, например, дизель на пике в мае стоил в опте до 70 000 грн за тонну, то сегодня его можно купить по 44 000 грн. Автогаз, по данным А-95, с июня подешевел в два раза - с 76 000 грн за тонну, до 35 000 грн.

Еще один плюс. Падение цены в опте медленно перешло в розницу. По данным А-95, с 1 июня автогаз в среднем снизился в цене почти на 4 грн за литр. Дизель подешевел на 20 коп. А вот 95-й бензин, наоборот, подорожал на 30 коп, тогда как А-92 - своей стоимости не изменил.

На 13 июля средняя цена на автогаз на АЗС составляла 37,17 грн за литр, на дизель - 56,29 грн, а на бензины А-95 и А-92 - 50,6 и 49,4 грн соответственно. "Дефицит продолжает держать цену на бензины. У нас ограничен доступ на европейском рынке бензина. Его сложно найти и сложно привезти", - объясняет Куюн из группы А-95.

Поэтому, по его мнению, доступ к топливу у украинцев не пропорционален: в приграничных областях его достаточно, ближе к центру и востоку - его меньше. "Где-то в Черкасской области бензин последний раз видели в апреле. Мой товарищ, чтобы доехать до Киева, на прошлой неделе покупал бензин на OLX", - добавляет он.

По словам Юлии Свириденко, насыщение Украины горючим происходит из западных областей на восток. "Наша задача насытить рынок и создать необходимые запасы, чтобы уберечь себя от кризисов в будущем", - говорит министр.

Перспективы

В июне в интервью Financial Times министр инфраструктуры Александр Кубраков прогнозировал, что дефицит горючего в Украине может исчезнуть поближе к осени, когда импортеры подпишут с европейскими производителями долгосрочные контракты.

Похожий прогноз озвучил в интервью Forbes руководитель сети АЗС Socar. По его мнению, "в течение одного-двух месяцев" в Украине должен исчезнуть дефицит дизеля, должна улучшиться ситуация с бензином. Положительные ожидания на эту осень и у Юлии Свириденко.

По прогнозу Орлова из сети Socar, вслед за автогазом должны упасть на 5% цены и дизтопливо. Оценка Куюна гораздо более оптимистичная. По его подсчетам, дизель на АЗС в кратковременной перспективе может свалиться сразу на 6 грн за литр.

В то же время даже несмотря на падение цены на нефть ниже $100 за один баррель, ни Куюн, ни Орлов не прогнозируют, что вслед за автогазом и дизелем подешевеет на АЗС бензин. Причина - опять же таки в ограниченном доступе для Украины горючего в Европе.

Пока идет война, ожидать стабилизации рынка не стоит, отмечала Юлия Свириденко. В любой день все может кардинально поменяться. Во-первых, Россия продолжает держать под прицелом ракет украинскую инфраструктуру, а во-вторых - нет гарантий, что страны ЕС не ограничат поставки топлива в Украину в случае форс-мажора.

Венгрия уже запретила экспорт энергоносителей в другие страны. Так же могут поступить Румыния, Болгария и Молдова, предполагает Куюн. Эти страны, по его словам, уже предупреждают украинских трейдеров, что приоритет - обеспечить собственный рынок горючим в августе-октябре.

"Это создает дополнительный риск в период пиковой нагрузки на рынок", - предупреждает он и добавляет, что если до начала жатвы Украина не сможет разблокировать порты, собранный урожай придется экспортировать по рельсам. А это еще один риск уменьшения поставок горючего.