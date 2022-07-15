Фінансові новини
- |
- 15.07.22
- |
- 08:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Нефть дорожает 15 июля на перспективах менее агрессивного повышения процентной ставки в США
08:01 15.07.2022 |
Цены на нефть выросли в пятницу на фоне перспектив менее агрессивного повышения процентной ставки в США, хотя опасения по поводу восстановления спроса ограничили рост.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 1,25 доллара, или 1,3%, до 100,35 доллара за баррель к 03:00 по Гринвичу, в то время как нефть марки WTI подорожала на 90 центов, или 0,9%, до 96,68 доллара за баррель.
«Нефть торгуется в соответствии с политикой Федеральной резервной системы и последствиями, которые она может иметь как для падения спроса, так и для доллара США», - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.
«Поскольку рынок возвращается к базовому сценарию повышения на 75 (базовый пункт) на следующей неделе по сравнению со 100 (базовым пунктом) вчера, у цен на нефть и у рынка в целом сегодня немного больше передышки», - сказал Иннес.
Наиболее воинственные политики ФРС в четверг заявили, что они выступают за еще одно повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов на политическом заседании центрального банка США в этом месяце, а не за более значительное повышение ставки, которое трейдеры поспешили оценить после того, как отчет в среду показал, что инфляция ускоряется.
Неопределенность в отношении повышения ставок и слабые экономические данные привели к тому, что в четверг оба нефтяных контракта упали до минимума, который был ниже уровня закрытия 23 февраля, за день до того, как Россия вторглась в Украину в ходе того, что Москва называет «специальной военной операцией».
Тем не менее, и Brent, и WTI отыграли почти все потери к концу торговой сессии.
Однако опасения по поводу перспектив спроса продолжали сдерживать цены на нефть.
«Настроению не способствовали новые вспышки COVID-19 в Китае, которые угрожают остановить восстановление спроса. Высокие цены также, по-видимому, снизили спрос на бензин в США», - говорят аналитики ANZ Research.
Объем производства нефтеперерабатывающих заводов Китая в июне сократился почти на 10% по сравнению с годом ранее, при этом объем производства за первое полугодие снизился на 6%, что стало первым годовым снижением за период как минимум с 2011 года, как показали данные в пятницу.
Тем временем президент США Джо Байден в пятницу вылетит в Саудовскую Аравию, где примет участие в саммите союзников по Персидскому заливу и призовет их добывать больше нефти.
Тем не менее, резервные мощности в странах-членах Организации стран-экспортеров нефти заканчиваются, и большинство производителей работают на максимальной мощности, и неясно, сколько дополнительных мощностей Саудовская Аравия может быстро вывести на рынок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ответ на вымогательство. Зачем Ахметов уничтожил свою медиа-империю
ТОП-НОВИНИ
|Данилов о реестре олигархов: он уже готов
|Портнова выпустили из Украины в июне, в ГПСУ не говорят на каких основаниях, - «Схемы»
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
|Международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре по инциденту в Керченском проливе
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|МВФ ожидает в ближайшие дни новых поступлений на спецсчет для Украины
|Нефть дорожает 15 июля на перспективах менее агрессивного повышения процентной ставки в США
|Украина за 6 мес. снизила экспорт ферросплавов на 27%, их импорт упал на 46%
|Украина за 6 мес. снизила экспорт чугуна на 57%, треть поставок пришлась на США
|МВФ ожидает продолжения аккуратного обслуживания Украиной своего долга
|США готовы снять ограничения на экспорт российской нефти при условии ограничения цены
Бізнес
|В Германии создали автомобильный электродвигатель с масляным охлаждением — его сложно перегреть даже при жёсткой эксплуатации
|Великобритания запретила компаниям платить выкуп вымогателям
|BMW начала продавать подогрев сидений по подписке — всего за $18 в месяц
|Twitter подала в суд на Илона Маска, чтобы заставить его купить соцсеть за $44 млрд
|Искусственный интеллект будет проверять корректность цитат в Википедии
|Возвращение A380. Самые большие самолеты вновь востребованы
|Власти Тайваня поддержали расширение местных производителей чипов в Европу