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АНАЛІТИКА

Нефть дорожает 15 июля на перспективах менее агрессивного повышения процентной ставки в США

 

Цены на нефть выросли в пятницу на фоне перспектив менее агрессивного повышения процентной ставки в США, хотя опасения по поводу восстановления спроса ограничили рост.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ​​сентябре выросли на 1,25 доллара, или 1,3%, до 100,35 доллара за баррель к 03:00 по Гринвичу, в то время как нефть марки WTI подорожала на 90 центов, или 0,9%, до 96,68 доллара за баррель.

«Нефть торгуется в соответствии с политикой Федеральной резервной системы и последствиями, которые она может иметь как для падения спроса, так и для доллара США», - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

«Поскольку рынок возвращается к базовому сценарию повышения на 75 (базовый пункт) на следующей неделе по сравнению со 100 (базовым пунктом) вчера, у цен на нефть и у рынка в целом сегодня немного больше передышки», - сказал Иннес.

Наиболее воинственные политики ФРС в четверг заявили, что они выступают за еще одно повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов на политическом заседании центрального банка США в этом месяце, а не за более значительное повышение ставки, которое трейдеры поспешили оценить после того, как отчет в среду показал, что инфляция ускоряется.

Неопределенность в отношении повышения ставок и слабые экономические данные привели к тому, что в четверг оба нефтяных контракта упали до минимума, который был ниже уровня закрытия 23 февраля, за день до того, как Россия вторглась в Украину в ходе того, что Москва называет «специальной военной операцией».

Тем не менее, и Brent, и WTI отыграли почти все потери к концу торговой сессии.

Однако опасения по поводу перспектив спроса продолжали сдерживать цены на нефть.

«Настроению не способствовали новые вспышки COVID-19 в Китае, которые угрожают остановить восстановление спроса. Высокие цены также, по-видимому, снизили спрос на бензин в США», - говорят аналитики ANZ Research.

Объем производства нефтеперерабатывающих заводов Китая в июне сократился почти на 10% по сравнению с годом ранее, при этом объем производства за первое полугодие снизился на 6%, что стало первым годовым снижением за период как минимум с 2011 года, как показали данные в пятницу.

Тем временем президент США Джо Байден в пятницу вылетит в Саудовскую Аравию, где примет участие в саммите союзников по Персидскому заливу и призовет их добывать больше нефти.

Тем не менее, резервные мощности в странах-членах Организации стран-экспортеров нефти заканчиваются, и большинство производителей работают на максимальной мощности, и неясно, сколько дополнительных мощностей Саудовская Аравия может быстро вывести на рынок.
За матеріалами: investing.com
 

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