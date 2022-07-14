С начала войны количество импортеров ДТ в Украину выросло в четыре раза

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину количество юридических лиц, декларирующих ввоз дизельного топлива, возросло почти в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".

В частности, по состоянию на 24 февраля дизтопливо импортировало 67 компаний, а уже в июле их количество выросло до 261. При этом значительный прирост был зафиксирован в июне-июле - плюс 102 юрлица.

Как сообщили в «А-95», значительная часть новых импортеров везет горючее для собственных нужд. Среди них - агросектор, транспортные компании, небольшие сети АЗС, ранее покупавшие горючее на внутреннем рынке, и другие.

Количество импортеров бензинов в период с 24 февраля по 10 июля возросло почти вдвое - с 40 до 75. В «А-95» отметили, что их прирост пришелся на весну-первую половину июня, тогда как в июле новых поставщиков бензинов не фиксировалось.

Относительно автогаза на конец февраля было в среднем 78 импортеров, сейчас почти 100 (+25%).

По мнению директора «А-95» Сергея Куюна, такая активизация импортеров привела к профициту автогаза на рынке и взлету импорта дизтоплива, в результате чего уже начали снижаться цены.

«По бензинам также есть рост, и за неимением объемов в Европе и проблемы с логистикой выйти на необходимые объемы пока не удается», - отметил он.

Ранее эксперт также заявлял, что увеличению количества импортеров способствовала отмена правительством государственного регулирования цен.

«Госрегулирование было одной из причин недостаточных поставок, потому что многие компании, это такие средние и маленькие сети заправочных станций, не могли поставлять топливо самостоятельно, поскольку закупочная стоимость была выше той, которую рассчитывал Кабмин», - говорил он.