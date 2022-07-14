Цены на нефть растут 14 июля в преддверии потенциального значительного повышения процентной ставки в США

Цены на нефть выросли в четверг, когда Brent преодолела отметку в 100 долларов за баррель, поскольку инвесторы сопоставили дефицит предложения с перспективой значительного повышения процентной ставки в США, которое остановит инфляцию и обуздает спрос на сырую нефть.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 68 центов, или на 0,7%, до 100,25 доллара за баррель к 04:00 по Гринвичу после того, как в среду вторую сессию подряд опустились ниже 100 долларов.

Американская нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в ​​августе стоила 96,85 доллара за баррель, что на 55 центов, или 0,6%, выше после роста на 46 центов на предыдущей сессии.

Цены на нефть за последние две недели упали из-за опасений по поводу рецессии, несмотря на сокращение экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из России на фоне западных санкций и перебоев с поставками в Ливию.

«В данный момент все это вызвано настроениями, и это вызвало большую часть потерь, наблюдаемых на нефтяных рынках за последние несколько недель», - сказал Хоуи Ли, экономист сингапурского банка OCBC.

«Я не вижу каких-либо существенных изменений в фундаментальных показателях предложения нефти, и, вероятно, именно поэтому мы все еще видим, что Brent держится на уровне около 100 долларов».

Федеральная резервная система США усиливает борьбу с 40-летней высокой инфляцией, резко повысив ставку на 100 базисных пунктов в этом месяце после того, как мрачный отчет об инфляции показал усиление ценового давления.

Ожидается, что повышение ставки ФРС последует за аналогичным неожиданным шагом Банка Канады в среду.

Инвесторы также устремились к доллару, который часто рассматривается как актив-убежище. В среду индекс доллара достиг 20-летнего максимума, что сделало покупку нефти более дорогой для покупателей за пределами США.

Беспокойство по поводу сдерживания распространения COVID-19 в нескольких китайских городах, чтобы обуздать новые случаи высокоинфекционного подварианта, также сдерживало цены на нефть.

Ежедневный импорт сырой нефти в Китай в июне упал до самого низкого уровня с июля 2018 года, поскольку нефтепереработчики ожидали введения мер по ограничению спроса, показали таможенные данные в среду.

Тем временем президент США Джо Байден в пятницу вылетит в Саудовскую Аравию, где примет участие в саммите союзников по Персидскому заливу и призовет этих союзников добывать больше нефти.

Тем не менее, резервные мощности в Организации стран-экспортеров нефти заканчиваются, и большинство производителей работают на максимальной мощности, и существуют сомнения относительно того, сколько дополнительных Саудовская Аравия может быстро вывести на рынок.

Данные Управления энергетической информации США также указывают на снижение спроса, поскольку поставки нефтепродуктов упали до 18,7 млн ​​баррелей в день, самого низкого уровня с июня 2021 года. Запасы сырой нефти выросли, чему способствовало еще одно крупное высвобождение из стратегических запасов.

«Мы всегда ожидали, что спрос будет испытывать трудности из-за заоблачных цен на продукты», - сказала Кэролайн Бейн, главный экономист по сырьевым товарам в Capital Economics, в заметке.

«Но размер недельного падения предполагает, что оно может быть разовым и может, по крайней мере частично, измениться вспять в ближайшие недели», - добавил Бэйн.