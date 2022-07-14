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Цены на нефть растут 14 июля в преддверии потенциального значительного повышения процентной ставки в США
08:16 14.07.2022 |
Цены на нефть выросли в четверг, когда Brent преодолела отметку в 100 долларов за баррель, поскольку инвесторы сопоставили дефицит предложения с перспективой значительного повышения процентной ставки в США, которое остановит инфляцию и обуздает спрос на сырую нефть.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 68 центов, или на 0,7%, до 100,25 доллара за баррель к 04:00 по Гринвичу после того, как в среду вторую сессию подряд опустились ниже 100 долларов.
Американская нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в августе стоила 96,85 доллара за баррель, что на 55 центов, или 0,6%, выше после роста на 46 центов на предыдущей сессии.
Цены на нефть за последние две недели упали из-за опасений по поводу рецессии, несмотря на сокращение экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из России на фоне западных санкций и перебоев с поставками в Ливию.
«В данный момент все это вызвано настроениями, и это вызвало большую часть потерь, наблюдаемых на нефтяных рынках за последние несколько недель», - сказал Хоуи Ли, экономист сингапурского банка OCBC.
«Я не вижу каких-либо существенных изменений в фундаментальных показателях предложения нефти, и, вероятно, именно поэтому мы все еще видим, что Brent держится на уровне около 100 долларов».
Федеральная резервная система США усиливает борьбу с 40-летней высокой инфляцией, резко повысив ставку на 100 базисных пунктов в этом месяце после того, как мрачный отчет об инфляции показал усиление ценового давления.
Ожидается, что повышение ставки ФРС последует за аналогичным неожиданным шагом Банка Канады в среду.
Инвесторы также устремились к доллару, который часто рассматривается как актив-убежище. В среду индекс доллара достиг 20-летнего максимума, что сделало покупку нефти более дорогой для покупателей за пределами США.
Беспокойство по поводу сдерживания распространения COVID-19 в нескольких китайских городах, чтобы обуздать новые случаи высокоинфекционного подварианта, также сдерживало цены на нефть.
Ежедневный импорт сырой нефти в Китай в июне упал до самого низкого уровня с июля 2018 года, поскольку нефтепереработчики ожидали введения мер по ограничению спроса, показали таможенные данные в среду.
Тем временем президент США Джо Байден в пятницу вылетит в Саудовскую Аравию, где примет участие в саммите союзников по Персидскому заливу и призовет этих союзников добывать больше нефти.
Тем не менее, резервные мощности в Организации стран-экспортеров нефти заканчиваются, и большинство производителей работают на максимальной мощности, и существуют сомнения относительно того, сколько дополнительных Саудовская Аравия может быстро вывести на рынок.
Данные Управления энергетической информации США также указывают на снижение спроса, поскольку поставки нефтепродуктов упали до 18,7 млн баррелей в день, самого низкого уровня с июня 2021 года. Запасы сырой нефти выросли, чему способствовало еще одно крупное высвобождение из стратегических запасов.
«Мы всегда ожидали, что спрос будет испытывать трудности из-за заоблачных цен на продукты», - сказала Кэролайн Бейн, главный экономист по сырьевым товарам в Capital Economics, в заметке.
«Но размер недельного падения предполагает, что оно может быть разовым и может, по крайней мере частично, измениться вспять в ближайшие недели», - добавил Бэйн.
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