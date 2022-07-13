В SOCAR прогнозируют, что потребление топлива в Украине упадет на 20%





Реальное потребление нефтепродуктов в Украине в 2022 году упадет на 20% до 800 тыс. т в месяц. Такой прогноз в интервью Forbes озвучил директор сети SOCAR в Украине Игорь Орлов.

«В июле мы видим, что рынок насыщается. В этом месяце потребность в дизеле будет закрыта на 80%. Потребность в бензине закрыта где-то на 50%. Дефицит автогаза был преодолен в начале августа. Ситуация примерно одинакова во всех регионах страны», - сказал Орлов.

По его словам, в течение одного-двух месяцев исчезнет дефицит дизеля и улучшится ситуация с бензином.

"Тогда мы сможем понять реальное потребление нефтепродуктов в стране", - сказал директор SOCAR. Он прогнозирует, что по сравнению с прошлым годом потребление упадет на 20% до примерно 800 тыс. т в месяц.

«Преодоление дефицита приведет к снижению цен. Цена на автогаз уже упала на 10%, дизель подешевеет где-то на 5%. Перспективы понижения цен на бензин пока не вижу», - отметил он.

Впрочем, по словам Орлова, острого дефицита не будет. Игроки рынка наладили логистику, закупили бензовозы, нашли контрагентов.

«Прогнозировать цены сейчас сложно. С одной стороны, котировки на нефть пошли вниз, что уменьшает конечную стоимость горючего. С другой, на цены влияет существенно выросший курс валют, а также логистика. К примеру, «Укрзализныця» недавно подняла свои тарифы на 70%», - сказал директор SOCAR.

Также он отметил, что рынок продолжает работать с колес - никто не сохраняет большие объемы на нефтебазах. Резервуары на заправках позволяют делать запасы максимум на 7 суток вместо 14, как это было раньше.

При этом, по его словам, в июне сеть SOCAR вышла на довоенные показатели по продажам дизеля, по бензину - 50% от довоенного уровня из-за его нехватки.