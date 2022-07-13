Рост цен на газ затмевает рост цен на нефть, вызывая рост спроса на нее - МЭА

Использование нефти для производства электроэнергии в Европе и Азии становится все более привлекательным, поскольку рост цен на газ затмевает рост цен на нефть, пишут аналитики МЭА в ежемесячном отчете.

Так, потребление нефти на Ближнем Востоке поддерживалось увеличением сжигания нефти и мазута при производстве электроэнергии на фоне высоких температур и высокого спроса на электроэнергию в регионе. В Саудовской Аравии и Ираке апрельское потребление мазута и прямого использования нефти подскочило на 270 тыс. б/с по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как в Пакистане повышение цен на СПГ привело к тому, что потребление мазута в апреле вернулось к уровням, которые в последний раз наблюдались в III квартале 2021 года.

"В Европе и Азии дальнейшее использование нефти для производства электроэнергии становится все более привлекательным, поскольку рост цен на газ затмевает рост цен на нефть. По отношению к нефтепродуктам цены на газ в настоящее время вернулись к уровням, которые вызвали переход с газа на нефть в IV кв. 2021 года", - считают в МЭА.

"Цены на фьючерсы также указывают на то, что эти стимулы, вероятно, сохранятся в течение большей части следующих 18 месяцев. Это предполагает устойчивый рост потребления мазута и дизельного топлива для неавтомобильного использования со II полугодия 2022 г. и далее с годовым ростом год к году на 140 тыс. б/с в Европе по сравнению с максимальной отметкой 2021 года. Мы также предполагаем рост потребления мазута и прямого использования нефти в Японии на 40 тыс. б/с по сравнению с предыдущим годом в результате резкого повышения температуры и резкого роста спроса на электроэнергию", - отмечается в отчете.

В июне экономическая комиссия ОПЕК предполагала, что слишком дорогой газ может увеличить спрос на нефть в IV кв. 2022 года на 400 тыс. б/с.