Средняя цена на сжиженный газ 13 июля в сетях АЗС снизилась на 0,76 грн/л - до 34,98 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 1 грн/л, до 33,99 и 34,98 грн/л соответственно.

В сети "Авиас" ("Приват") продукт подешевел также на 3 грн/л, до 35,92 грн/л. На станциях KLO цена упала на 1,1 грн/л до 33,87 грн/л.

На 0,3-2 грн/л снизили стоимость продукта также «Укргаздобыча», Shell, UPG, BVS, Prime, Rodnik, Mango и VostokGaz (см. табл.).

Самая низкая цена на автогаз зафиксирована на станции «БРСМ-Нефть» в Черкасской области. Там он составляет 27,99 грн/л (-6 грн/л до 12 июля). При этом средняя цена в сети - 33,53 грн/л (-0,93 грн/л).

Смена розничных цен на АЗС с 12 по 13 июля, грн/л