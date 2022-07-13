Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Средняя цена на сжиженный газ 13 июля в сетях АЗС снизилась на 0,76 грн/л - до 34,98 грн/л

 

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 1 грн/л, до 33,99 и 34,98 грн/л соответственно.

В сети "Авиас" ("Приват") продукт подешевел также на 3 грн/л, до 35,92 грн/л. На станциях KLO цена упала на 1,1 грн/л до 33,87 грн/л.

На 0,3-2 грн/л снизили стоимость продукта также «Укргаздобыча», Shell, UPG, BVS, Prime, Rodnik, Mango и VostokGaz (см. табл.).

Самая низкая цена на автогаз зафиксирована на станции «БРСМ-Нефть» в Черкасской области. Там он составляет 27,99 грн/л (-6 грн/л до 12 июля). При этом средняя цена в сети - 33,53 грн/л (-0,93 грн/л).

Смена розничных цен на АЗС с 12 по 13 июля, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

33,99

-1,00

WOG

34,98

-1,00

Авіас

35,92

-1,00

Укрнафта

35,95

0,00

AMIC

33,85

0,00

Shell

34,59

-0,30

SOCAR

36,98

0,00

БРСМ-Нафта

33,53

-0,93

KLO

33,87

-1,10

Укргазвидобування

34,00

-1,00

Автотранс

35,48

0,00

UPG

34,00

-1,00

Нефтек

36,99

0,00

BVS

35,49

-0,50

Chipo

34,14

-0,64

Авантаж 7

32,95

0,00

Prime

35,00

-2,00

Mango

34,29

-0,90

VostokGaz

34,89

-0,50

Середня ціна в Україні

34,98

-0,76
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,3675
  0,1434
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6742  0,16 0,45 37,7506  0,32 0,85
EUR 36,7480  0,20 0,55 37,9374  0,30 0,78

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес