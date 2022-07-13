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Средняя цена на сжиженный газ 13 июля в сетях АЗС снизилась на 0,76 грн/л - до 34,98 грн/л
12:43 13.07.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 1 грн/л, до 33,99 и 34,98 грн/л соответственно.
В сети "Авиас" ("Приват") продукт подешевел также на 3 грн/л, до 35,92 грн/л. На станциях KLO цена упала на 1,1 грн/л до 33,87 грн/л.
На 0,3-2 грн/л снизили стоимость продукта также «Укргаздобыча», Shell, UPG, BVS, Prime, Rodnik, Mango и VostokGaz (см. табл.).
Самая низкая цена на автогаз зафиксирована на станции «БРСМ-Нефть» в Черкасской области. Там он составляет 27,99 грн/л (-6 грн/л до 12 июля). При этом средняя цена в сети - 33,53 грн/л (-0,93 грн/л).
Смена розничных цен на АЗС с 12 по 13 июля, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
33,99
|
-1,00
|
WOG
|
34,98
|
-1,00
|
Авіас
|
35,92
|
-1,00
|
Укрнафта
|
35,95
|
0,00
|
AMIC
|
33,85
|
0,00
|
Shell
|
34,59
|
-0,30
|
SOCAR
|
36,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
33,53
|
-0,93
|
KLO
|
33,87
|
-1,10
|
Укргазвидобування
|
34,00
|
-1,00
|
Автотранс
|
35,48
|
0,00
|
UPG
|
34,00
|
-1,00
|
Нефтек
|
36,99
|
0,00
|
BVS
|
35,49
|
-0,50
|
Chipo
|
34,14
|
-0,64
|
Авантаж 7
|
32,95
|
0,00
|
Prime
|
35,00
|
-2,00
|
Mango
|
34,29
|
-0,90
|
VostokGaz
|
34,89
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
34,98
|
-0,76
|
|
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