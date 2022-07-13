Нефтяные котировки выросли 13 июля; рынок опасается данных по инфляции в США

Нефть выросла в среду, на следующий день после того, как она упала ниже 100 долларов за баррель впервые с апреля, в то время как трейдеры ожидали данных по инфляции в США, которые могут ослабить рынок.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 24 цента, или 0,2%, до 99,73 доллара за баррель в 03:25 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 10 центов, или 0,1%, до 95,94 доллара.

Инвесторы продали нефтяные позиции из-за опасений, что агрессивное повышение процентных ставок для сдерживания инфляции спровоцирует экономический спад, который ударит по спросу на нефть. Цены упали более чем на 7% во вторник на фоне волатильности торгов.

Еще одна проблема заключается в том, что повышение процентной ставки в США в ответ на высокую инфляцию подтолкнет доллар вверх, что также подорвет цены на нефть.

«Затянувшиеся опасения рецессии продолжают поражать рынок, в то время как сила доллара и вспышка случаев Covid в некоторых частях Китая, безусловно, не помогают», - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING.

Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management, указал на ожидаемый выпуск, возможно, горячих данных индекса потребительских цен в США позже в среду.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что цифры покажут, что инфляция в США ускорилась до 1,1% в месяц и 8,8% в год.

Возобновленные ограничения на поездки из-за COVID-19 в Китае также повлияли на рынок. Несколько городов во второй по величине экономике мира ввели новые ограничения, от закрытия предприятий до более широких ограничений, чтобы обуздать новые инфекции от высокоинфекционного подварианта вируса.

Во вторник индекс доллара, который отслеживает валюту по отношению к корзине из шести валют, также вырос в начале дня до 108,56, самого высокого уровня с октября 2002 года.

Нефть обычно оценивается в долларах США, поэтому более сильный доллар делает товар более дорогим для держателей других валют, оказывая понижательное давление на спрос и его цену в долларах.

Запасы сырой нефти в США выросли примерно на 4,8 млн баррелей за неделю, закончившуюся 8 июля. Запасы бензина выросли на 3 млн баррелей, а запасы дистиллятов выросли примерно на 3,3 млн баррелей, согласно источникам на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти во вторник.

Тем временем рынок внимательно следит за визитом президента США Джо Байдена на Ближний Восток, где он, как ожидается, попросит Саудовскую Аравию и других производителей нефти в Персидском заливе увеличить добычу нефти, чтобы помочь стабилизировать цены.

В ежемесячном отчете, опубликованном во вторник, ОПЕК ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет в 2023 году и рынок останется напряженным. По его оценкам, в 2023 году от его членов потребуется дополнительно 900 000 баррелей в сутки нефти, начиная с 2022 года, чтобы сбалансировать рынок.