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АНАЛІТИКА

ОККО, Приват и другие сети на 1 грн/л снизили цены на автогаз

 

Средняя цена на сжиженный газ 12 июля в сетях АЗС снизилась на 0,87 грн/л - до 35,74 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО автогаз подешевел на 1 грн/л до 34,99 грн/л. На столько же снизилась цена продукта в консолидированной сети «Привата». В частности, на станциях «Укрнафты» газ подешевел до 35,95 грн/л, на станциях «Авиас» и других - до 36,92 грн/л.

На 1 грн/л снизили стоимость продукта также «Укргаздобыча», «Нефтек», BVS, «Авантаж 7», «Катрал», Rodnik, «Олас» и VostokGaz.

Кроме того, на 0,29-2 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Chipo, Mango, "Автотранс" и других (см. табл.).

Смена розничных цен на АЗС с 11 по 12 июля, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

34,99

-1,00

WOG

35,98

0,00

Авіас

36,92

-1,00

Укрнафта

35,95

-1,00

Shell

34,89

-1,44

SOCAR

36,98

0,00

БРСМ-Нафта

34,46

-0,29

KLO

34,97

0,00

Укргазвидобування

35,00

-1,00

Автотранс

35,48

-0,50

UPG

35,00

0,00

Нефтек

36,99

-1,00

BVS

35,99

-1,00

Chipo

34,78

-0,58

Авантаж 7

32,95

-1,00

Катрал

34,77

-1,00

Mango

35,19

-2,00

Rodnik

33,99

-1,00

Олас

35,50

-1,00

VostokGaz

35,39

-1,00

Середня ціна в Україні

35,74

-0,87
За матеріалами: EnKorr
 

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