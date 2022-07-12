ОККО, Приват и другие сети на 1 грн/л снизили цены на автогаз

Средняя цена на сжиженный газ 12 июля в сетях АЗС снизилась на 0,87 грн/л - до 35,74 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО автогаз подешевел на 1 грн/л до 34,99 грн/л. На столько же снизилась цена продукта в консолидированной сети «Привата». В частности, на станциях «Укрнафты» газ подешевел до 35,95 грн/л, на станциях «Авиас» и других - до 36,92 грн/л.

На 1 грн/л снизили стоимость продукта также «Укргаздобыча», «Нефтек», BVS, «Авантаж 7», «Катрал», Rodnik, «Олас» и VostokGaz.

Кроме того, на 0,29-2 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Chipo, Mango, "Автотранс" и других (см. табл.).

Смена розничных цен на АЗС с 11 по 12 июля, грн/л