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ОККО, Приват и другие сети на 1 грн/л снизили цены на автогаз
18:36 12.07.2022 |
Средняя цена на сжиженный газ 12 июля в сетях АЗС снизилась на 0,87 грн/л - до 35,74 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
На станциях ОККО автогаз подешевел на 1 грн/л до 34,99 грн/л. На столько же снизилась цена продукта в консолидированной сети «Привата». В частности, на станциях «Укрнафты» газ подешевел до 35,95 грн/л, на станциях «Авиас» и других - до 36,92 грн/л.
На 1 грн/л снизили стоимость продукта также «Укргаздобыча», «Нефтек», BVS, «Авантаж 7», «Катрал», Rodnik, «Олас» и VostokGaz.
Кроме того, на 0,29-2 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Chipo, Mango, "Автотранс" и других (см. табл.).
Смена розничных цен на АЗС с 11 по 12 июля, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
34,99
|
-1,00
|
WOG
|
35,98
|
0,00
|
Авіас
|
36,92
|
-1,00
|
Укрнафта
|
35,95
|
-1,00
|
Shell
|
34,89
|
-1,44
|
SOCAR
|
36,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
34,46
|
-0,29
|
KLO
|
34,97
|
0,00
|
Укргазвидобування
|
35,00
|
-1,00
|
Автотранс
|
35,48
|
-0,50
|
UPG
|
35,00
|
0,00
|
Нефтек
|
36,99
|
-1,00
|
BVS
|
35,99
|
-1,00
|
Chipo
|
34,78
|
-0,58
|
Авантаж 7
|
32,95
|
-1,00
|
Катрал
|
34,77
|
-1,00
|
Mango
|
35,19
|
-2,00
|
Rodnik
|
33,99
|
-1,00
|
Олас
|
35,50
|
-1,00
|
VostokGaz
|
35,39
|
-1,00
|
Середня ціна в Україні
|
35,74
|
-0,87
|
|
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