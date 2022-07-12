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Нефть дешевеет 12 июля, так как новый коронавирус в Китае ограничивает перспективы спроса на топливо
08:03 12.07.2022 |
Цены на нефть упали во вторник, поскольку новые ограничения COVID-19 в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, и опасения замедления глобального экономического роста повлияли на перспективы спроса на топливо.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,35 доллара, или 1,3%, до 105,75 доллара за баррель к 03:05 по Гринвичу, в то время как американская нефть West Texas Intermediate с поставкой в августе стоила 102,64 доллара за баррель, снизившись на 1,45 доллара, или 1,4%.
«Растущие опасения по поводу рецессии и сохраняющийся вялый спрос в Китае тянут цены на нефть вниз. Текущий баланс спроса и предложения остается ненадежным», - отмечают аналитики консалтинговой компании Eurasia Group.
Многие китайские города вводят новые ограничения COVID-19, от остановки бизнеса до блокировки, чтобы обуздать новые инфекции, поскольку в стране был обнаружен высокозаразный подвариант BA.5.2.1.
«Хотя Китай может применить более целенаправленный подход в попытке подавить любую вспышку, нам нужно будет посмотреть, как это сработает, учитывая политику страны по нулевому COVID», - сказал Уоррен Паттерсон, руководитель отдела исследований сырьевых товаров в ING.
«В целом опасения по поводу спроса по-прежнему влияют на ценовое движение. Тем не менее, фундаментальные факторы носят конструктивный характер, учитывая ситуацию с ограниченным предложением, которая сохранится как минимум до конца года. В результате мы ожидаем, что снижение цен будет ограничено».
Западные санкции против России в связи с войной на Украине, которую Россия называет «специальной военной операцией», нарушили торговые потоки нефти и топлива.
Были также другие сокращения маршрутов поставок энергоносителей из России, основного поставщика нефти, топлива и природного газа в Европу, что вызвало раздражение у трейдеров и коммунальных служб.
Беспокойство по поводу перебоев в работе системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) уменьшилось после того, как в понедельник российский суд отменил ранее принятое решение о приостановке работ на трубопроводе на 30 дней.
Тем не менее, трейдеры и аналитики по-прежнему опасаются, что Россия приостановит работу трубопровода, по которому нефть доставляется из Казахстана в Черное море, что может нарушить 1% мировых поставок сырой нефти.
Кроме того, резервные мощности в Организации стран-экспортеров нефти заканчиваются, и большинство производителей работают на максимальной мощности.
Президент США Джо Байден выступит с аргументами в пользу увеличения добычи нефти ОПЕК, когда встретится с лидерами стран Персидского залива в Саудовской Аравии на этой неделе, заявил в понедельник советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Ожидается, что Саудовская Аравия не увеличит объемы в ближайшее время, несмотря на предстоящий визит президента Джо Байдена, поскольку Эр-Рияд будет уделять первоочередное внимание своей приверженности управлению рынком и сохранению резервных мощностей на случай чрезвычайных потерь», - отмечают аналитики Eurasia.
В Соединенных Штатах запасы сырой нефти и бензина на прошлой неделе сократились, в то время как запасы дистиллятов, вероятно, выросли, показал предварительный опрос Reuters, проведенный в понедельник.
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