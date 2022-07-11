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АНАЛІТИКА

Автогаз на АЗС 11 июля продолжает дешеветь

 

Средняя цена на сжиженный газ за выходные (с 8 по 11 июля) в сетях АЗС снизилась на 0,52 грн/л - до 36,61 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях WOG автогаз подешевел на 1 грн/л до 35,98 грн/л. На столько же снизилась цена продукта в сети SOCAR (36,98 грн/л).

В сети UPG продукт подешевел на 1,5 грн/л до 35,00 грн/л, на станциях «Укргаздобыча» - на 2,00 грн/л, до 36,00 грн/л.

На 1 грн/л снизили цены Rodnik, Авантаж 7, KLO, Катрал и Mango. Кроме того, на 0,22-0,76 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, Chipo, "Автотранс" и других (см. табл.).

Смена розничных цен на АЗС с 8 по 11 июля, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

35,99

0,00

WOG

35,98

-1,00

Авіас

37,92

0,00

Укрнафта

36,95

0,00

ZOG

33,00

-2,00

Shell

36,33

-0,45

SOCAR

36,98

-1,00

БРСМ-Нафта

34,75

-0,76

KLO

34,97

-1,02

Укргазвидобування

36,00

-2,00

Автотранс

35,98

-0,50

UPG

35,00

-1,50

Нефтек

37,99

0,00

Rodnik

34,99

-1,00

BVS

36,99

0,00

Chipo

35,36

-0,22

Авантаж 7

33,95

-1,00

Катрал

35,77

-1,00

Mango

37,19

-1,00

VostokGaz

36,39

0,20

Середня ціна в Україні

36,61

-0,52
За матеріалами: EnKorr
 

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