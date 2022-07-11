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Автогаз на АЗС 11 июля продолжает дешеветь
14:33 11.07.2022 |
Средняя цена на сжиженный газ за выходные (с 8 по 11 июля) в сетях АЗС снизилась на 0,52 грн/л - до 36,61 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
На станциях WOG автогаз подешевел на 1 грн/л до 35,98 грн/л. На столько же снизилась цена продукта в сети SOCAR (36,98 грн/л).
В сети UPG продукт подешевел на 1,5 грн/л до 35,00 грн/л, на станциях «Укргаздобыча» - на 2,00 грн/л, до 36,00 грн/л.
На 1 грн/л снизили цены Rodnik, Авантаж 7, KLO, Катрал и Mango. Кроме того, на 0,22-0,76 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, Chipo, "Автотранс" и других (см. табл.).
Смена розничных цен на АЗС с 8 по 11 июля, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
35,99
|
0,00
|
WOG
|
35,98
|
-1,00
|
Авіас
|
37,92
|
0,00
|
Укрнафта
|
36,95
|
0,00
|
ZOG
|
33,00
|
-2,00
|
Shell
|
36,33
|
-0,45
|
SOCAR
|
36,98
|
-1,00
|
БРСМ-Нафта
|
34,75
|
-0,76
|
KLO
|
34,97
|
-1,02
|
Укргазвидобування
|
36,00
|
-2,00
|
Автотранс
|
35,98
|
-0,50
|
UPG
|
35,00
|
-1,50
|
Нефтек
|
37,99
|
0,00
|
Rodnik
|
34,99
|
-1,00
|
BVS
|
36,99
|
0,00
|
Chipo
|
35,36
|
-0,22
|
Авантаж 7
|
33,95
|
-1,00
|
Катрал
|
35,77
|
-1,00
|
Mango
|
37,19
|
-1,00
|
VostokGaz
|
36,39
|
0,20
|
Середня ціна в Україні
|
36,61
|
-0,52
|
|
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