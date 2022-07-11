Автогаз на АЗС 11 июля продолжает дешеветь

Средняя цена на сжиженный газ за выходные (с 8 по 11 июля) в сетях АЗС снизилась на 0,52 грн/л - до 36,61 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях WOG автогаз подешевел на 1 грн/л до 35,98 грн/л. На столько же снизилась цена продукта в сети SOCAR (36,98 грн/л).

В сети UPG продукт подешевел на 1,5 грн/л до 35,00 грн/л, на станциях «Укргаздобыча» - на 2,00 грн/л, до 36,00 грн/л.

На 1 грн/л снизили цены Rodnik, Авантаж 7, KLO, Катрал и Mango. Кроме того, на 0,22-0,76 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, Chipo, "Автотранс" и других (см. табл.).

Смена розничных цен на АЗС с 8 по 11 июля, грн/л

Компанія LPG Ціна Зм. ОККО 35,99 0,00 WOG 35,98 -1,00 Авіас 37,92 0,00 Укрнафта 36,95 0,00 ZOG 33,00 -2,00 Shell 36,33 -0,45 SOCAR 36,98 -1,00 БРСМ-Нафта 34,75 -0,76 KLO 34,97 -1,02 Укргазвидобування 36,00 -2,00 Автотранс 35,98 -0,50 UPG 35,00 -1,50 Нефтек 37,99 0,00 Rodnik 34,99 -1,00 BVS 36,99 0,00 Chipo 35,36 -0,22 Авантаж 7 33,95 -1,00 Катрал 35,77 -1,00 Mango 37,19 -1,00 VostokGaz 36,39 0,20 Середня ціна в Україні 36,61 -0,52



