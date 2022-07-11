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Цены на нефть 11 июля ускорили темпы снижения
13:35 11.07.2022 |
Стоимость нефти в понедельник днем увеличивает темпы снижения до 2%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.56 EET цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,89%, до 105 долларов за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 2,3%, до 102,38 доллара. Утром нефть дешевела на 0,5-0,8%.
Нефтяные котировки продолжают находиться под давлением опасений рецессии. Трейдеры полагают, что "ястребиная" монетарная политика большинства мировых финансовых регуляторов, направленная на сдерживание инфляции, ударит по глобальной экономике.
На этом фоне инвесторы продолжают отказываться от риска - фондовые биржи Азии, кроме Японии, закрылись снижением на 0,4-3%, европейские индексы также торгуются в минусе.
"Ястребиные" ожидания относительно монетарной политики Федрезерва США оказывают дополнительное давление на цены на нефть, поскольку способствуют укреплению доллара к мировым валютам.
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