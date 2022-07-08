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Автогаз стремительно дешевеет в опте
16:14 08.07.2022 |
За рабочую неделю с 4 по 8 июля средняя стоимость сжиженного газа в группе снизилась на 13 000 грн/т и на 7 июля составляет около 43 000 грн/т. При этом диапазон рабочих цен сузился до 40 000-47 000 грн/т в зависимости от региона, в то время как на прошлой неделе спрэд между регионами достигал 13000-14000 грн.
Средние цены оптовых партий LPG, грн/т
|Регіон
|Діапазон торгівлі, грн/т
|Зміна ціни, грн/т
|Північний
|42000-45000
|-23000
|Південний
|38000-42000
|-25000
|Центральний
|43000-47000
|-24000
|Західний
|40000-43000
|-25000
|Середня ціна в Україні
|43000
|-13000
По данным Консалтинговой группы "А-95", темпы поставок в начале июля на 35% превышают динамику поставок в июне. Так, за 5 дней июля в Украину импортировано на 4,5 тыс. т. больше газа по сравнению с таким же периодом июня. В то же время очевидно, что объем, поставленный на рынок в июне, был максимально приближен к спросу.
Крупнейшими странами-импортерами LPG в июне были Казахстан, Нидерланды и США.
«На рынке ощущается профицит, на трейдеров давят остатки и обязательства по законтрактованному ресурсу на июль, поэтому большинство из них и сбрасывают цену. Хотя некоторые еще продолжают верить в повышение спроса, вызванного будущими сельскохозяйственными работами», - заявил один из трейдеров.
По данным трейдеров, средняя газ цена на границе составляет около $1200/т. Это означает, что если спрос не будет расти в июле, падение цен продолжится, хотя и не такими темпами как в начале месяца. «Цена снижается вместе с многотысячными маржами. Рынок возвращается к работе в обычном режиме с маржинальностью на тоне в несколько сот гривен», - говорит один из опрошенных трейдеров.
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