Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Автогаз стремительно дешевеет в опте

 

За рабочую неделю с 4 по 8 июля средняя стоимость сжиженного газа в группе снизилась на 13 000 грн/т и на 7 июля составляет около 43 000 грн/т. При этом диапазон рабочих цен сузился до 40 000-47 000 грн/т в зависимости от региона, в то время как на прошлой неделе спрэд между регионами достигал 13000-14000 грн.

Средние цены оптовых партий LPG, грн/т

Регіон Діапазон торгівлі, грн/т Зміна ціни, грн/т
Північний 42000-45000 -23000
Південний 38000-42000 -25000
Центральний 43000-47000 -24000
Західний 40000-43000 -25000
Середня ціна в Україні 43000 -13000

По данным Консалтинговой группы "А-95", темпы поставок в начале июля на 35% превышают динамику поставок в июне. Так, за 5 дней июля в Украину импортировано на 4,5 тыс. т. больше газа по сравнению с таким же периодом июня. В то же время очевидно, что объем, поставленный на рынок в июне, был максимально приближен к спросу.

Крупнейшими странами-импортерами LPG в июне были Казахстан, Нидерланды и США.

«На рынке ощущается профицит, на трейдеров давят остатки и обязательства по законтрактованному ресурсу на июль, поэтому большинство из них и сбрасывают цену. Хотя некоторые еще продолжают верить в повышение спроса, вызванного будущими сельскохозяйственными работами», - заявил один из трейдеров.

По данным трейдеров, средняя газ цена на границе составляет около $1200/т. Это означает, что если спрос не будет расти в июле, падение цен продолжится, хотя и не такими темпами как в начале месяца. «Цена снижается вместе с многотысячными маржами. Рынок возвращается к работе в обычном режиме с маржинальностью на тоне в несколько сот гривен», - говорит один из опрошенных трейдеров.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,7010
  0,1097
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,3386  0,24 0,69 36,1049  0,45 1,26
EUR 35,9118  0,20 0,56 36,9768  0,33 0,89

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес