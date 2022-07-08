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АНАЛІТИКА

Средняя цена на сжиженный газ за неделю (с 1 по 8 июля) в сетях АЗС снизилась на 2,26 грн/л - до 37,14 грн/л

 

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 2 грн/л и 1 грн/л до 35,99 и 36,98 грн/л соответственно.

В сети "Укрнафты" продукт подешевел на 3 грн/л, до 36,95 грн/л, на станциях "Авиас" и других - на 1,99 грн/л, до 37,92 грн/л.

Больше всего подешевел - на 5,5 грн/л - продукт в «Рур групп». Там сейчас ресурс стоит 36,50 грн/л. В сети Socar автогаз подешевел на 2 грн/л до 37,98 грн/л. Столько же цена опустилась на станциях Rodnik.

Кроме того, на 0,3-4,7 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", "БРСМ-Нефть", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS и других (см. табл.).

Как отметили в «А-95», уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Напомним, с начала июня средняя стоимость оптовых партий СУГ на условиях самовывоза уменьшилась более 20%, с 67 тыс. грн/т до 54 тыс. грн/т.

Изменение розничных цен на АЗС с 1 июня по 1 июля, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

35,99

-2,00

WOG

36,98

-1,00

Авіас

37,92

-1,99

Укрнафта

36,95

-3,00

Shell

36,78

-2,10

SOCAR

37,98

-2,00

БРСМ-Нафта

36,03

-1,78

KLO

35,99

-1,80

Укргазвидобування

38,00

-1,00

Автотранс

36,48

-3,50

UPG

36,50

-0,50

Нефтек

37,99

-4,00

BVS

36,99

-0,30

Chipo

35,58

-3,72

Авантаж 7

34,95

-3,00

Катрал

36,77

-1,20

Mango

38,19

-2,30

VostokGaz

36,19

-4,70

Prime

37,00

-4,50

Рур груп

36,50

-5,50

Rodnik

35,99

-2,00

Середня ціна в Україні

37,14

-2,26
За матеріалами: EnKorr
 

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