Средняя цена на сжиженный газ за неделю (с 1 по 8 июля) в сетях АЗС снизилась на 2,26 грн/л - до 37,14 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 2 грн/л и 1 грн/л до 35,99 и 36,98 грн/л соответственно.

В сети "Укрнафты" продукт подешевел на 3 грн/л, до 36,95 грн/л, на станциях "Авиас" и других - на 1,99 грн/л, до 37,92 грн/л.

Больше всего подешевел - на 5,5 грн/л - продукт в «Рур групп». Там сейчас ресурс стоит 36,50 грн/л. В сети Socar автогаз подешевел на 2 грн/л до 37,98 грн/л. Столько же цена опустилась на станциях Rodnik.

Кроме того, на 0,3-4,7 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", "БРСМ-Нефть", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS и других (см. табл.).

Как отметили в «А-95», уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Напомним, с начала июня средняя стоимость оптовых партий СУГ на условиях самовывоза уменьшилась более 20%, с 67 тыс. грн/т до 54 тыс. грн/т.

Изменение розничных цен на АЗС с 1 июня по 1 июля, грн/л