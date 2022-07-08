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Средняя цена на сжиженный газ за неделю (с 1 по 8 июля) в сетях АЗС снизилась на 2,26 грн/л - до 37,14 грн/л
13:51 08.07.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 2 грн/л и 1 грн/л до 35,99 и 36,98 грн/л соответственно.
В сети "Укрнафты" продукт подешевел на 3 грн/л, до 36,95 грн/л, на станциях "Авиас" и других - на 1,99 грн/л, до 37,92 грн/л.
Больше всего подешевел - на 5,5 грн/л - продукт в «Рур групп». Там сейчас ресурс стоит 36,50 грн/л. В сети Socar автогаз подешевел на 2 грн/л до 37,98 грн/л. Столько же цена опустилась на станциях Rodnik.
Кроме того, на 0,3-4,7 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", "БРСМ-Нефть", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS и других (см. табл.).
Как отметили в «А-95», уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Напомним, с начала июня средняя стоимость оптовых партий СУГ на условиях самовывоза уменьшилась более 20%, с 67 тыс. грн/т до 54 тыс. грн/т.
Изменение розничных цен на АЗС с 1 июня по 1 июля, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
35,99
|
-2,00
|
WOG
|
36,98
|
-1,00
|
Авіас
|
37,92
|
-1,99
|
Укрнафта
|
36,95
|
-3,00
|
Shell
|
36,78
|
-2,10
|
SOCAR
|
37,98
|
-2,00
|
БРСМ-Нафта
|
36,03
|
-1,78
|
KLO
|
35,99
|
-1,80
|
Укргазвидобування
|
38,00
|
-1,00
|
Автотранс
|
36,48
|
-3,50
|
UPG
|
36,50
|
-0,50
|
Нефтек
|
37,99
|
-4,00
|
BVS
|
36,99
|
-0,30
|
Chipo
|
35,58
|
-3,72
|
Авантаж 7
|
34,95
|
-3,00
|
Катрал
|
36,77
|
-1,20
|
Mango
|
38,19
|
-2,30
|
VostokGaz
|
36,19
|
-4,70
|
Prime
|
37,00
|
-4,50
|
Рур груп
|
36,50
|
-5,50
|
Rodnik
|
35,99
|
-2,00
|
Середня ціна в Україні
|
37,14
|
-2,26
|
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