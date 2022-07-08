Нефть дешевеет 8 июля из-за опасений рецессии, но ограничения предложения снижаются

Цены на нефть снизились на азиатских торгах в пятницу, так как опасения по поводу рецессии продолжали сказываться на настроениях, хотя опасения по поводу дефицита мировых запасов сдержали снижение цен.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 25 центов, или 0,2%, до 104,40 доллара за баррель к 03:11 по Гринвичу после почти 4%-ного роста в четверг. Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 41 цент, или 0,4%, до 102,32 доллара за баррель, повысившись на 4,2% днем ​​ранее.

Оба контракта рассчитаны на второй недельный убыток подряд. Торговля на этой неделе была отмечена резкой распродажей во вторник, когда WTI упала на 8%, а Brent - на 9%. Падение Brent на 10,73 доллара стало третьим по величине для этого контракта с момента начала торгов в 1988 году.

«Учитывая дальнейшее повышение ставок и вероятность технической рецессии в США, амбиции ведущих участников рынка могут быть весьма ограниченными», - сказал Рейтер управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес.

«Единственная причина, по которой нефть не упала, связана с самостоятельными (введенными) и официальными санкциями в отношении российской нефти», - добавил Иннес.

Западные запреты на добычу нефти и газа в России поддерживают мировые цены на энергоносители, в то время как другим крупным производителям еще предстоит значительно увеличить поставки.

«Распродажа на товарных рынках получила отсрочку, поскольку трейдеры отмахнулись от опасений рецессии и снова сосредоточили свое внимание на проблемах недостаточного предложения», - отмечает аналитик CMC Markets Тина Тенг.

«Однако сохраняется экономическая неопределенность, поскольку перевернутая доходность эталонных облигаций указывает на неизбежную рецессию, которая может продолжать оказывать давление на цены на сырьевые товары».

Центральные банки по всему миру повышают процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию, вызывая опасения, что рост стоимости заимствований может задушить экономическую активность и снизить спрос на нефть.

Данные Управления энергетической информации США (EIA) показали в четверг, что объем поставок продукции, который является лучшим индикатором потребительского спроса в США, вырос до 20,5 млн баррелей в день за последнюю неделю. Однако общий спрос на бензин и дистилляты за последние четыре недели снизился чуть более чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные EIA показали, что запасы сырой нефти в США выросли на 8,2 млн баррелей за неделю до 1 июля, что было обусловлено увеличением запасов и сокращением производства нефтеперерабатывающими заводами.