Нефть растет 7 июля из-за опасений по поводу поставок после снижения в течение предыдущих двух сессий

Нефть выросла в четверг утром в Азии из-за опасений по поводу поставок после падения в течение двух предыдущих сессий.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,51% до 101,20 доллара к 1:05 утра по восточному времени (5:05 утра по Гринвичу), а фьючерсы на сырую нефть WTI подскочили на 0,56% до 99,11 доллара. Оба контрольных показателя закрылись в среду на самом низком уровне с 11 апреля. Снижение последовало за резким падением во вторник, несмотря на дефицит мировых запасов.

«Нефть теряет из-за небольшого количества новой информации о производстве или потреблении», - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

«Тем не менее, поскольку товарные трейдеры очень избегают риска из-за растущего спроса и все еще ястребиных (США) политических опасений ФРС, общий риск рецессии похож на наковальню на шее рынка».

Цены на нефть упали вместе с другими сырьевыми товарами, такими как металлы и пальмовое масло, поскольку глобальные центральные банки повысили процентные ставки, что вызвало опасения рецессии, которая может снизить спрос на сырьевые товары.

«Похоже, что рынок начинает оценивать по этому сценарию», - сказал Рейтер глава отдела исследований сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон, имея в виду рецессию.

Что касается предложения, инвесторы оценивают возможные перебои с поставками нефти в Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), которому российский суд приказал приостановить деятельность на 30 дней. Экспорт в КТК, через который проходит около 1% мировых поставок нефти, по состоянию на утро среды продолжался.

Данные о предложении сырой нефти от Американского института нефти, опубликованные в среду, показали снижение на 3,825 млн баррелей.