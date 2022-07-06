Цены на нефть восстанавливаются после падения во вторник, поскольку опасения по поводу предложения возвращаются

Цены на нефть выросли почти на 3% в среду, прежде чем несколько сократить рост, так как инвесторы вернулись на рынок после тяжелого разгрома на предыдущей сессии, при этом опасения по поводу поставок снова вышли на первый план, даже несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу глобальной рецессии.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,08 доллара, или 2,9%, до 105,85 доллара за баррель в начале торгов после падения на 9,5% во вторник, что стало самым большим дневным падением с марта. В последний раз она выросла на 92 цента, или 0,9%, до 103,69 доллара за баррель в 02:43 по Гринвичу.

Американская нефть West Texas Intermediate поднялась до сессионного максимума в 102,14 доллара за баррель, поднявшись на 2,64 доллара, или 2,7%, после закрытия ниже 100 долларов впервые с конца апреля. В последний раз она выросла на 46 центов, или на 0,5%, до 99,96 доллара за баррель.

«Сегодня своего рода перезагрузка. Без сомнения, есть короткое покрытие, и приходят охотники за скидками», - сказал Джон Килдафф, партнер Again Capital LLC.

«Фундаментальная история о глобальной напряженности все еще существует ... Распродажа определенно преувеличена», - добавил он.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо заявил во вторник, что отрасль находится «в осаде» из-за многолетних недостаточных инвестиций, добавив, что дефицит может быть уменьшен, если будут разрешены дополнительные поставки из Ирана и Венесуэлы.

Бывший президент России Дмитрий Медведев также предупредил, что известие о предложении Японии ограничить цену на российскую нефть примерно половиной ее нынешнего уровня приведет к значительному снижению цен на нефть на рынке и поднимет цены выше 300-400 долларов за баррель.

С другой стороны, норвежское правительство во вторник вмешалось, чтобы положить конец забастовке в нефтяном секторе, которая привела к сокращению добычи нефти и газа, заявил профсоюзный лидер и министерство труда, положив конец тупиковой ситуации, которая могла усугубить энергетический кризис в Европе.

К субботе забастовка сократит ежедневный экспорт газа на 1 117 000 баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), или 56% ежедневного экспорта газа, в то время как 341 000 баррелей нефти будет потеряно, считают работодатели Norwegian Oil and Gas (NOG). сказало лобби.

Однако опасения по поводу рецессии продолжают давить на рынки. По некоторым ранним оценкам, крупнейшая экономика мира могла сократиться за три месяца с апреля по июнь. Это будет вторая четверть сокращения подряд, что считается определением технической рецессии.

Подсчеты Reuters показали, что в июне центральные банки G10 повысили процентные ставки больше, чем в любой другой месяц в течение как минимум двух десятилетий. Ожидается, что темпы ужесточения политики не снизятся во второй половине 2022 года, поскольку инфляция находится на самом высоком уровне за несколько десятилетий.

«Несмотря на то, что сырая нефть по-прежнему сталкивается с проблемой нехватки предложения, ключевые факторы, которые привели к резкой распродаже нефти вчера, остаются», - сказал Леон Ли, шанхайский аналитик CMC Markets. Он сослался на ужесточение политики мировыми центральными банками и вероятное повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США как на давление на цены на сырьевые товары.

«Таким образом, сегодняшний отскок может быть краткосрочной коррекцией для медведей, и цены на нефть, вероятно, останутся под давлением в ближайшем будущем».