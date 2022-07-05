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С начала недели (4-5 июля) некоторые украинские сети АЗС снизили цены на бензины и дизельное топливо
17:52 05.07.2022 |
Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, в запорожской сети ZOG бензин марки А-95 с улучшенными показателями качества и дизельное топливо подешевели на 8 грн/л, до 55,00 грн/л и 57 грн/л соответственно. Сеть Prime снизила стоимость этих продуктов на 1 грн/л, до 53,00 грн/л за бензин и до 57 грн/л - за дизтопливо.
На 6-7 грн/л в сторону уменьшения пересмотрела цены на горючее и днепропетровская сеть VostokGaz. На станциях Chipo и Mango цены на горючее опустились на 0,5-2,5 грн/л (см. табл.).
Как ранее отмечали в А-95, ситуация на украинском рынке горючего с каждой неделей улучшается, о чем свидетельствует снижение цен в оптовом сегменте рынка. Так, в конце минувшей недели бензин в группе в среднем по Украине можно было приобрести за 50 грн/л, а ГП - за 52 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС с 1 по 5 июля, грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
57,00
|
0,00
|
WOG
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
57,00
|
0,00
|
Авіас
|
50,00
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
50,00
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
AMIC
|
52,00
|
0,00
|
57,00
|
0,00
|
Shell
|
50,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
SOCAR
|
51,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
51,99
|
57,99
|
0,00
|
KLO
|
51,97
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
57,00
|
0,00
|
Укргазвидобування
|
52,00
|
0,00
|
58,00
|
0,00
|
Автотранс
|
52,00
|
0,00
|
57,00
|
0,00
|
UPG
|
48,90
|
0,00
|
49,00
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
ZOG
|
55,00
|
-8,00
|
57,00
|
-8,00
|
BVS
|
51,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
Chipo
|
52,00
|
0,00
|
57,50
|
-0,50
|
Авантаж 7
|
58,00
|
0,00
|
Prime
|
53,00
|
-1,00
|
57,00
|
-1,00
|
Mango
|
49,99
|
-2,00
|
55,49
|
-2,50
|
VostokGaz
|
49,99
|
-6,00
|
55,99
|
-7,00
|
Середня ціна в Україні
|
50,68
|
0,00
|
51,84
|
-0,04
|
56,65
|
-0,30
|
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