Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

С начала недели (4-5 июля) некоторые украинские сети АЗС снизили цены на бензины и дизельное топливо

 

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, в запорожской сети ZOG бензин марки А-95 с улучшенными показателями качества и дизельное топливо подешевели на 8 грн/л, до 55,00 грн/л и 57 грн/л соответственно. Сеть Prime снизила стоимость этих продуктов на 1 грн/л, до 53,00 грн/л за бензин и до 57 грн/л - за дизтопливо.

На 6-7 грн/л в сторону уменьшения пересмотрела цены на горючее и днепропетровская сеть VostokGaz. На станциях Chipo и Mango цены на горючее опустились на 0,5-2,5 грн/л (см. табл.).

Как ранее отмечали в А-95, ситуация на украинском рынке горючего с каждой неделей улучшается, о чем свидетельствует снижение цен в оптовом сегменте рынка. Так, в конце минувшей недели бензин в группе в среднем по Украине можно было приобрести за 50 грн/л, а ГП - за 52 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС с 1 по 5 июля, грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

51,00

0,00

52,00

0,00

57,00

0,00

WOG

51,00

0,00

52,00

0,00

57,00

0,00

Авіас

50,00

0,00

50,50

0,00

55,00

0,00

Укрнафта

50,00

0,00

50,50

0,00

55,00

0,00

AMIC

    

52,00

0,00

57,00

0,00

Shell

50,99

0,00

51,99

0,00

57,99

0,00

SOCAR

    

51,99

0,00

56,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

51,99

  

57,99

0,00

KLO

51,97

0,00

52,00

0,00

57,00

0,00

Укргазвидобування

    

52,00

0,00

58,00

0,00

Автотранс

    

52,00

0,00

57,00

0,00

UPG

48,90

0,00

49,00

0,00

56,00

0,00

ZOG

    

55,00

-8,00

57,00

-8,00

BVS

    

51,99

0,00

57,99

0,00

Chipo

    

52,00

0,00

57,50

-0,50

Авантаж 7

        

58,00

0,00

Prime

    

53,00

-1,00

57,00

-1,00

Mango

    

49,99

-2,00

55,49

-2,50

VostokGaz

    

49,99

-6,00

55,99

-7,00

Середня ціна в Україні

50,68

0,00

51,84

-0,04

56,65

-0,30
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,1135
  0,4681
 1,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,9418  0,10 0,29 35,5688  0,10 0,29
EUR 36,2422  0,15 0,42 37,1159  0,19 0,50

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес