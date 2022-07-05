С начала недели (4-5 июля) некоторые украинские сети АЗС снизили цены на бензины и дизельное топливо

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, в запорожской сети ZOG бензин марки А-95 с улучшенными показателями качества и дизельное топливо подешевели на 8 грн/л, до 55,00 грн/л и 57 грн/л соответственно. Сеть Prime снизила стоимость этих продуктов на 1 грн/л, до 53,00 грн/л за бензин и до 57 грн/л - за дизтопливо.

На 6-7 грн/л в сторону уменьшения пересмотрела цены на горючее и днепропетровская сеть VostokGaz. На станциях Chipo и Mango цены на горючее опустились на 0,5-2,5 грн/л (см. табл.).

Как ранее отмечали в А-95, ситуация на украинском рынке горючего с каждой неделей улучшается, о чем свидетельствует снижение цен в оптовом сегменте рынка. Так, в конце минувшей недели бензин в группе в среднем по Украине можно было приобрести за 50 грн/л, а ГП - за 52 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС с 1 по 5 июля, грн/л: