Цены на нефть могут упасть до $65 за баррель к концу 2022г в случае рецессии - аналитики Citi

Цены на нефть могут упасть до $65 за баррель к концу текущего года и $45 за баррель к концу следующего года, если наступит рецессия, которая приведет к разрушению спроса, считают аналитики американского банка Citigroup Inc.

Этот прогноз основан на сценарии, который исключает интервенции стран ОПЕК+ на рынке и предполагает снижение инвестиций в нефтегазовую отрасль, отмечается в докладе.

При этом экономисты банка сравнили текущую ситуацию на энергетическом рынке с нефтяным кризисом 70-х годов прошлого столетия. Между тем на данный момент Citi не ожидает рецессии в экономике США в отличие от многих других банков.

Цены на нефть в этом году подскочили до многолетних максимумов на фоне активного экономического восстановления после пандемии COVID-19 и рисков сокращения предложения из-за геополитической напряженности. Банки пытаются предугадать траекторию движения нефтяных котировок в текущем и следующем годах в условиях повышения ключевых процентных ставок и усиливающихся рисков рецессии.

Днем ранее аналитики J.P. Morgan Chase & Co. спрогнозировали, что цены на нефть могут взлететь до $380 за баррель в худшем сценарии, при котором Россия сократит поставки топлива в ответ на западные санкции.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:20 мск во вторник составляет $113,96 за баррель, что на $0,46 (0,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.