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Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине 5 июля уменьшилась на 52 копейки - до 37,66 грн/л
12:58 05.07.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 1 грн/л, до 36,99 и 36,98 грн/л соответственно.
На 1,39 грн/л снизила цены сеть KLO (36,40 грн/л).
Кроме того, на 0,2-5 грн/л подешевел автогаз в сетях Shell, "БРСМ-Нефть", "Автотранс", Chipo, "Катрал", "Авантаж 7" и других (см. табл.).
Смена розничных цен на АЗС с 4 по 5 июля, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
36,99
|
-1,00
|
WOG
|
36,98
|
-1,00
|
Авіас
|
37,92
|
0,00
|
Укрнафта
|
36,95
|
0,00
|
Shell
|
38,16
|
-0,27
|
SOCAR
|
37,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
36,63
|
-0,53
|
KLO
|
36,40
|
-1,39
|
Укргазвидобування
|
38,00
|
0,00
|
Автотранс
|
36,98
|
-3,00
|
UPG
|
36,50
|
0,00
|
Нефтек
|
38,99
|
-1,00
|
BVS
|
36,99
|
0,00
|
Chipo
|
37,02
|
-0,18
|
Авантаж 7
|
34,95
|
-1,00
|
Катрал
|
36,77
|
-1,20
|
ZOG
|
35,00
|
-2,00
|
Mango
|
39,49
|
0,00
|
Олас
|
36,50
|
-2,70
|
Рур груп
|
37,00
|
-5,00
|
Motto
|
41,49
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
37,66
|
-0,52
|
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