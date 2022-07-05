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АНАЛІТИКА

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине 5 июля уменьшилась на 52 копейки - до 37,66 грн/л

 

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 1 грн/л, до 36,99 и 36,98 грн/л соответственно.

На 1,39 грн/л снизила цены сеть KLO (36,40 грн/л).

Кроме того, на 0,2-5 грн/л подешевел автогаз в сетях Shell, "БРСМ-Нефть", "Автотранс", Chipo, "Катрал", "Авантаж 7" и других (см. табл.).

Смена розничных цен на АЗС с 4 по 5 июля, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

36,99

-1,00

WOG

36,98

-1,00

Авіас

37,92

0,00

Укрнафта

36,95

0,00

Shell

38,16

-0,27

SOCAR

37,98

0,00

БРСМ-Нафта

36,63

-0,53

KLO

36,40

-1,39

Укргазвидобування

38,00

0,00

Автотранс

36,98

-3,00

UPG

36,50

0,00

Нефтек

38,99

-1,00

BVS

36,99

0,00

Chipo

37,02

-0,18

Авантаж 7

34,95

-1,00

Катрал

36,77

-1,20

ZOG

35,00

-2,00

Mango

39,49

0,00

Олас

36,50

-2,70

Рур груп

37,00

-5,00

Motto

41,49

0,00

Середня ціна в Україні

37,66

-0,52
За матеріалами: EnKorr
 

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