Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине 5 июля уменьшилась на 52 копейки - до 37,66 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 1 грн/л, до 36,99 и 36,98 грн/л соответственно.

На 1,39 грн/л снизила цены сеть KLO (36,40 грн/л).

Кроме того, на 0,2-5 грн/л подешевел автогаз в сетях Shell, "БРСМ-Нефть", "Автотранс", Chipo, "Катрал", "Авантаж 7" и других (см. табл.).

Смена розничных цен на АЗС с 4 по 5 июля, грн/л