Топливо для Украины: цены будут высокими. К чему еще готовиться и что делать Украине

Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95

28 июня Консалтинговая группа А-95 провела международный форум Fuel for Ukraine в Варшаве. Цель мероприятия - ускорение построения новой системы нефтепродуктообеспечения после потери в результате войны 100% довоенных источников поставок моторных топлив и разрушения украинских нефтебаз и НПЗ.

В фокусе было два ключевых вектора:

- обеспечение нефтепродуктами Европы;

- от чего в свою очередь будет зависеть успешность поставок в Украину.

Экспертиза была максимальной - Международное энергетическое агентство, Wood Mackenzie, OPIS by Dow Jones, Argus Media. К ним присоединились представители Еврокомиссии, посольства США в Польше, немецкого правительства и аналитики таких мощных игроков, как SHV S&RM и Unimot.

Основные моменты:

- Весь мир и Европа особенно вошли в период дефицита нефтепродуктов из-за восстановления экономики после наводнения и нехватки нефтеперерабатывающих мощностей. В Европе ситуация ухудшается из-за отказа от российских нефтепродуктов.

- Цены будут высокими.

- Как именно эмбарго повлияет на ситуацию, не знает никто. Перспектива реально затруднительно прогнозируется.

- Что точно понятно: всех ждет экономия горючего. И здесь есть проблемы.

С одной стороны, рекордные цены должны сами сказаться на темпах потребления, с другой - политики идут на все (снижение налогов, административные шаги), чтобы удержать цену. Популизм - все наше.

Какие выводы для Украины

Вместе с благодарностью министерствам экономики, энергетики и инфраструктуры за содействие в проведении мероприятия хочу призвать их не оставлять тему импорта горючего без внимания. Да, имеем хорошую динамику поставок, очереди на заправках исчезают, но праздновать победу рано.

Ситуация остается очень шаткой.

Пока мы обеспечили только баланс июня, но на горизонте август-октябрь - сезонный пик потребления, когда потребуется на 20-30% больше. Кроме растущего сезонного дефицита в Европе, растет нагрузка на транспортные коридоры из-за увеличения экспорта продовольствия и остальных из Украины. Это дополнительно усложнит импорт горючего.

Находить горючее будет сложнее.

Европейские страны будут делать все, чтобы обеспечить своих избирателей. Поэтому мощности портов, железных дорог, НПЗ будут нацелены на внутренние нужды, экспорт - по остаточному принципу или вообще будет закрыт. Запомните: все правительства всегда будут работать на свой электорат, что бы они нам ни обещали.

Война продолжается, а соответственно, возможны новые удары и разрушение инфраструктуры.

Уже нужно думать о всеукраинской кампании, направленной на изменение привычки в потреблении топлива (читай - сокращение). Самостоятельную активность в форме уже проявляет АЗС WOG: "Поезжай на велике - сохрани горючее для скорой" и пр. Думаю, со временем к движению присоединятся другие сети и государство вообще. Это не новая практика, нужно ее внедрять.

Следует продолжать плотный диалог с ключевыми странами-поставщиками и транзитерами.

К примеру, та же Германия концептуально хочет помогать, но не очень понимает, как именно она это может сделать в топливной отрасли.

Между тем, во-первых, это потенциальный поставщик. Во-вторых, транзитная страна, через которую можно активизировать из самого богатого топливного региона Европы - Нидерландов и Бельгии (ARA). "Условно, если нужно на полчаса задержать движение пассажирских поездов, чтобы пропустить вагоны с горючим для Украины, мы готовы это отрабатывать", - заявил на конференции Ульрих Бентербуш из Федерального министерства экономики и защиты климата Германии, когда мы рассказали ему о кейсе поставки бензина из Бельгии в Украину.

Надо разговаривать с партнерами.

Уверен, аналогичная ситуация и по остальным стратегически важным для нас странам. Бентербуш предложил сделать отдельное мероприятие в Германии по этой проблематике, уже думаем над этим.

Наибольший потенциал поставки нефтепродуктов - у Польши.

По оценкам украинских и польских операторов, объем поставок может быть вдвое больше июньского. Один литовский НПЗ "Орлен" имеет свободный объем бензина около 1,5 млн т в год - это все наше прогнозное потребление.

Да, надо поработать над логистикой, но никаких признаков работы по увеличению потока не видно. Вряд ли это позиция польского правительства, соответственно - необходимо продолжать государственно-частные переговоры.

Главное, о чем нужно напоминать: мы не просим о помощи, мы не ходим с протянутой рукой, мы предлагаем партнерство! Украинские компании готовы не просто покупать, а даже инвестировать в европейские проекты, что будет увеличивать загрузку европейских НПЗ, портов, транспортных коридоров и пр.

По моим расчетам, Орлен и другие государственные компании сектора могут заработать на увеличении объемов поставок топлива в Украину от $100 до $300 млн в год.

Еще раз: нельзя успокаиваться. Диверсифицируем поставки, работаем со всеми европейскими партнерами и экономим топливо.