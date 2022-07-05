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АНАЛІТИКА

Нефть Brent падает, поскольку рынок взвешивает перебои с поставками и опасения рецессии

 

Цены на нефть марки Brent практически не изменились во вторник, отменив предыдущий рост на 1 доллар, поскольку инвесторы взвесили опасения по поводу поставок, подчеркнутые потенциальным сокращением добычи в Норвегии, и опасения по поводу возможной глобальной рецессии, которая сократит спрос на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в сентябре выросли на 0,2%, или 22 цента, до 113,73 доллара за баррель к 04:32 по Гринвичу.

Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 1,95 доллара, или 1,8%, до 110,38 доллара за баррель по сравнению с закрытием пятницы. В понедельник не было расчетов по WTI из-за празднования Дня независимости в США.

«Несмотря на то, что существуют опасения по поводу спроса, учитывая более мрачные макроэкономические перспективы, ожидается, что рынок будет напряженным до конца года», - написал в заметке Уоррен Паттерсон, глава отдела товарной стратегии ING.

Во вторник норвежские оффшорные рабочие начали забастовку, которая сократит добычу нефти и газа, сообщил Reuters профсоюз, возглавляющий забастовку.

Ожидается, что забастовка сократит добычу нефти и газа на 89 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, из которых добыча газа составит 27 500 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщил норвежский производитель Equinor.

Добыча нефти со среды сократится на целых 130 000 баррелей в сутки, прогнозирует нефтегазовая ассоциация страны в воскресенье. По подсчетам Reuters, это будет составлять около 6,5% производства Норвегии.

Данные, свидетельствующие об улучшении активности в сфере услуг экономик Японии и Китая, одних из крупнейших мировых импортеров нефти, оказали некоторую поддержку ценам во вторник.

Китайский индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) Caixin зафиксировал трехмесячное снижение в июне и рос самыми быстрыми темпами почти за год, в то время как окончательный PMI Jibun Bank Japan в прошлом месяце показал самые быстрые темпы роста с октября 2013 года.

Но в целом инвесторы все больше обеспокоены спросом на фоне ужесточения мировых финансовых условий, поскольку Федеральная резервная система США борется с безудержной инфляцией с помощью быстрого повышения процентных ставок.

Повышение процентных ставок также намечается в Австралии и Южной Корее, поскольку власти пытаются подавить инфляцию. В Южной Корее инфляция в июне достигла почти 24-летнего максимума, что усилило опасения по поводу замедления экономического роста и спроса на нефть.

«Нефть все еще пытается вырваться из нынешнего кризиса, вызванного рецессией, поскольку рынок движется от инфляции к экономическому отчаянию», - отмечает Стивен Иннес из SPI Asset Management.
За матеріалами: investing.com
 

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