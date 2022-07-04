Розничные сети с 1 по 4 июля снизили стоимость сжиженного газа в пределах 0,5-5 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга цен в розничном рынке Консалтинговой группы «А-95».

В частности, на станциях "Укрнафты" продукт подешевел на 3 грн/л, до 36,95 грн/л, на станциях "Авиас" и других - на 1,99 грн/л, до 37,92 грн/л.

Больше всего подешевел - на 5 грн/л - продукт в запорожской сети ZOG. Там сейчас ресурс стоит 37 грн/л.

В сети Socar продукт подешевел на 2 грн/л, до 37,98 грн/л. На столько же цена опустилась на станциях Нефтека и Авантажа.

Днепропетровская сеть VostokGaz снизила цену до 37,39 грн/л (-3,5 грн/л). Такие сети как Shell, Укргаздобыча, BVS, UPG, Mango, Rodnik и Chipo снизят цену в пределах 0,5-2,1 грн/л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 4 июля составила 38,18 грн/л (-1,22 грн/л за выходные).

Как отметили в «А-95», уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Так, за месяц средняя стоимость оптовых партий СУГ на условиях самовывоза уменьшилась примерно на 20% с 67 тыс. грн/т до 55 тыс. грн/т.

Изменение розничных цен на автогаз на АЗС с 1 по 4 июля, грн/л:

Компанія LPG Ціна Зм. ОККО 37,99 0,00 WOG 37,98 0,00 Авіас 37,92 -1,99 Укрнафта 36,95 -3,00 Shell 38,43 -0,45 SOCAR 37,98 -2,00 БРСМ-Нафта 37,16 -0,62 KLO 37,79 0,00 Укргазвидобування 38,00 -1,00 Автотранс 39,98 0,00 UPG 36,50 -0,50 Нефтек 39,99 -2,00 BVS 36,99 -0,30 Chipo 37,20 -2,10 Авантаж 7 35,95 -2,00 ZOG 37,00 -5,00 Катрал 37,97 0,00 VostokGaz 37,39 -3,50 Rodnik 36,99 -1,00 Mango 39,49 -1,00 Motto 41,49 0,00 Середня ціна в Україні 38,18 -1,22



