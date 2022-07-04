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Розничные сети с 1 по 4 июля снизили стоимость сжиженного газа в пределах 0,5-5 грн/л
15:08 04.07.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга цен в розничном рынке Консалтинговой группы «А-95».
В частности, на станциях "Укрнафты" продукт подешевел на 3 грн/л, до 36,95 грн/л, на станциях "Авиас" и других - на 1,99 грн/л, до 37,92 грн/л.
Больше всего подешевел - на 5 грн/л - продукт в запорожской сети ZOG. Там сейчас ресурс стоит 37 грн/л.
В сети Socar продукт подешевел на 2 грн/л, до 37,98 грн/л. На столько же цена опустилась на станциях Нефтека и Авантажа.
Днепропетровская сеть VostokGaz снизила цену до 37,39 грн/л (-3,5 грн/л). Такие сети как Shell, Укргаздобыча, BVS, UPG, Mango, Rodnik и Chipo снизят цену в пределах 0,5-2,1 грн/л.
Средняя стоимость СУГ по Украине 4 июля составила 38,18 грн/л (-1,22 грн/л за выходные).
Как отметили в «А-95», уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Так, за месяц средняя стоимость оптовых партий СУГ на условиях самовывоза уменьшилась примерно на 20% с 67 тыс. грн/т до 55 тыс. грн/т.
Изменение розничных цен на автогаз на АЗС с 1 по 4 июля, грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
37,99
|
0,00
|
WOG
|
37,98
|
0,00
|
Авіас
|
37,92
|
-1,99
|
Укрнафта
|
36,95
|
-3,00
|
Shell
|
38,43
|
-0,45
|
SOCAR
|
37,98
|
-2,00
|
БРСМ-Нафта
|
37,16
|
-0,62
|
KLO
|
37,79
|
0,00
|
Укргазвидобування
|
38,00
|
-1,00
|
Автотранс
|
39,98
|
0,00
|
UPG
|
36,50
|
-0,50
|
Нефтек
|
39,99
|
-2,00
|
BVS
|
36,99
|
-0,30
|
Chipo
|
37,20
|
-2,10
|
Авантаж 7
|
35,95
|
-2,00
|
ZOG
|
37,00
|
-5,00
|
Катрал
|
37,97
|
0,00
|
VostokGaz
|
37,39
|
-3,50
|
Rodnik
|
36,99
|
-1,00
|
Mango
|
39,49
|
-1,00
|
Motto
|
41,49
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
38,18
|
-1,22
|
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