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АНАЛІТИКА

Розничные сети с 1 по 4 июля снизили стоимость сжиженного газа в пределах 0,5-5 грн/л

 

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга цен в розничном рынке Консалтинговой группы «А-95».

В частности, на станциях "Укрнафты" продукт подешевел на 3 грн/л, до 36,95 грн/л, на станциях "Авиас" и других - на 1,99 грн/л, до 37,92 грн/л.

Больше всего подешевел - на 5 грн/л - продукт в запорожской сети ZOG. Там сейчас ресурс стоит 37 грн/л.

В сети Socar продукт подешевел на 2 грн/л, до 37,98 грн/л. На столько же цена опустилась на станциях Нефтека и Авантажа.

Днепропетровская сеть VostokGaz снизила цену до 37,39 грн/л (-3,5 грн/л). Такие сети как Shell, Укргаздобыча, BVS, UPG, Mango, Rodnik и Chipo снизят цену в пределах 0,5-2,1 грн/л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 4 июля составила 38,18 грн/л (-1,22 грн/л за выходные).

Как отметили в «А-95», уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Так, за месяц средняя стоимость оптовых партий СУГ на условиях самовывоза уменьшилась примерно на 20% с 67 тыс. грн/т до 55 тыс. грн/т.

Изменение розничных цен на автогаз на АЗС с 1 по 4 июля, грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

37,99

0,00

WOG

37,98

0,00

Авіас

37,92

-1,99

Укрнафта

36,95

-3,00

Shell

38,43

-0,45

SOCAR

37,98

-2,00

БРСМ-Нафта

37,16

-0,62

KLO

37,79

0,00

Укргазвидобування

38,00

-1,00

Автотранс

39,98

0,00

UPG

36,50

-0,50

Нефтек

39,99

-2,00

BVS

36,99

-0,30

Chipo

37,20

-2,10

Авантаж 7

35,95

-2,00

ZOG

37,00

-5,00

Катрал

37,97

0,00

VostokGaz

37,39

-3,50

Rodnik

36,99

-1,00

Mango

39,49

-1,00

Motto

41,49

0,00

Середня ціна в Україні

38,18

-1,22
За матеріалами: EnKorr
 

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