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АНАЛІТИКА

Цены на нефть падают 4 июля, поскольку опасения рецессии усиливаются, дефицит предложения компенсирует потери

 

Цены на нефть упали в понедельник, сократив рост предыдущей сессии, так как опасения по поводу глобальной рецессии давят на рынок, даже несмотря на то, что предложение остается ограниченным на фоне снижения добычи ОПЕК, беспорядков в Ливии и санкций против России.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 36 центов, или 0,3%, до 111,27 доллара за баррель в 03:00 по Гринвичу после роста на 2,4% в пятницу.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ​​августе упали на 34 цента, или 0,3%, до 108,09 доллара за баррель после роста на 2,5% в пятницу.

«Опасения рецессии являются основным медвежьим фактором, сдерживающим рост цен на нефть. Рост ставок и падение доверия потребителей повлияли на перспективы спроса на топливо, в то время как данные показывают, что мощности нефтеперерабатывающих заводов США улучшились», - сказал аналитик CMC Markets. Тина Тэн.

«Кроме того, сильный доллар также ослабляет широкие товарные рынки, включая цены на нефть».

Потребительские настроения в США упали до рекордно низкого уровня в июне, несмотря на незначительное улучшение прогноза инфляции, поскольку Федеральная резервная система заявила, что ее приверженность сдерживанию инфляции является «безоговорочной», и усилилась обеспокоенность по поводу повышения процентных ставок.

Опасения по поводу предложения нефти по-прежнему сохраняются, что препятствует более резкому падению цен.

«Энергетические рынки по-прежнему обременены специфическими рисками поставок, что делает их короткими нервами», - сказал аналитик Commonwealth Bank по сырьевым товарам Тобин Гори.

Добыча в 10 странах-членах Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в июне упала на 100 000 баррелей в сутки (баррелей в сутки) до 28,52 миллиона баррелей в сутки, по сравнению с их обещанным увеличением примерно на 275 000 баррелей в сутки, как показал опрос Reuters.

Снижение добычи в Нигерии и Ливии компенсирует увеличение добычи в Саудовской Аравии и других крупных производителях, а Ливия сталкивается с дальнейшими перебоями в поставках из-за эскалации политических волнений, что делает вероятность того, что ОПЕК выполнит свои недавно увеличенные квоты на добычу, еще более маловероятной, отмечают аналитики ANZ Research в заметке.

Экспорт Ливии упал до 365-409 тысяч баррелей в сутки, что примерно на 865 тысяч баррелей в сутки меньше по сравнению с нормальным уровнем, сообщила Национальная нефтяная корпорация на прошлой неделе.

Еще одним ударом по поставкам станет запланированная на этой неделе забастовка норвежских нефтяников и газовиков, которая может сократить добычу нефти и конденсата в стране на 130 000 баррелей в сутки.

Трейдеры будут следить за официальными ценами на август от крупнейшего экспортера нефти Саудовской Аравии на предмет признаков жесткости рынка, а нефтепереработчики готовятся к еще одному резкому росту, близкому к рекорду, установленному в мае.

Девять источников в нефтепереработке, опрошенных Reuters, ожидают, что официальная цена реализации саудовской флагманской нефти Arab Light может вырасти примерно на 2,40 доллара за баррель по сравнению с предыдущим месяцем.
За матеріалами: investing.com
 

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