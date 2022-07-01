Автогаз за неделю подешевел в группе на 10%

Оптовые партии сжиженного газа за неделю продемонстрировали снижение на 5 500 грн/т и по состоянию на 1 июля средняя цена составляет около 55 тыс. грн/т. Тем не менее, диапазон цен остается широким - 47 000-60 000 грн/т в зависимости от региона. Об этом сообщили игроки рынка.

На аукционе "Укргаздобыча" 1 июля автогаз предлагался за 42 000-43 000 грн/т. Трейдеры сообщают, что спрос на торгах был достаточно высоким и весь выставленный объем был реализован.

Уровень цен на сжиженный газ в северных областях страны за неделю снизился на 5 000-7 000 грн/т до 55 000-59 000 грн/т.

Оптовые цены в центральном регионе также демонстрируют снижение на 4 000-6 000 грн/т, автогаз в этих областях в пятницу, 1 июля, предлагался в пределах 54 000-60 000 грн/т.

Стоимость автогаза традиционно ниже в западном регионе страны - 52 000-55 000 грн/т, что на 5 000 грн ниже чем неделей ранее.

Дешевле же сжиженный газ можно было приобрести в южных регионах. Здесь он торговался за 51 000-54 000 грн/т, а снижение цен за неделю составило 5 000-6 000 грн/т.

Напомним, за последнюю декаду июня розничный рынок сжиженного газа показал все признаки стабилизации и прекращения дефицитных явлений. Так, на большинстве заправок с газовой колонкой ресурс за наличные деньги почти не исчезает, тогда как в ряде сетей цена начала снижаться.

По оценке Консалтинговой группы «А-95», поставки LPG на украинский рынок в июне составили около 87 тыс. т. «Происходящие события четко демонстрируют, что дефицит на рынке исчерпан. Таким образом, потребление упало почти вдвое по сравнению с июнем 2021 года. На спрос также повлияло наполнение страны бензином, хотя в этом сегменте дела еще далеки от желаемых», - отметил аналитик «А-95» Артем Куюн.

По словам трейдеров, на следующей неделе следует ожидать дальнейшего падения цен. «В настоящее время газа на рынке Украины достаточно, вероятнее всего, цена на следующей неделе сбросит еще пару тысяч гривен, ведь увеличение спроса пока не ожидается, а импорт остается на высоком уровне», - говорит один из опрошенных трейдеров.