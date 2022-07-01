За місяць автогаз на АЗС здешевшав на 2 грн/л

Средняя цена на сжиженный газ за месяц (с 1 июня по 1 июля) в сетях АЗС снизилась на 1,99 грн/л - до 39,40 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 4,01 грн/л и 4,00 грн/л до 37,99 и 37,98 грн/л соответственно.

По итогу месяца осталась неизменной цена в консолидированной сети «Привата». На ее станциях автогаз стоит 39,91-39,95 грн/л.

На своих АЗС сеть "Авантаж 7" выставила на стелу 37,95 грн/л (-4,00 грн/л до 1 июня). На станциях KLO и SOCAR продукт подешевел на 5,20 и 2,00 грн/л, до 37,79 и 39,98 грн/л соответственно.

Кроме того, на 2,00-5,00 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS и других (см. табл.).

Как отметили в «А-95», уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Отметим, пока автогаз едва ли не единственный вид горючего, за которым на АЗС нет очередей. Так, за месяц средняя стоимость оптовых партий СУГ на условиях самовывоза уменьшилась примерно на 20% с 67 тыс. грн/т до 55 тыс. грн/т.

Изменение розничных цен на АЗС с 1 июня по 1 июля, грн/л

Компанія LPG Ціна Зм. ОККО 37,99 -4,01 WOG 37,98 -4,00 Авіас 39,91 -0,01 Укрнафта 39,95 0,00 Shell 38,88 -2,66 SOCAR 39,98 -2,00 БРСМ-Нафта 37,78 -4,21 KLO 37,79 -5,20 Укргазвидобування 39,00 -5,00 Автотранс 39,98 -1,00 UPG 37,00 0,00 Нефтек 41,99 -3,00 BVS 37,29 -2,70 Chipo 39,30 -2,88 Авантаж 7 37,95 -4,00 Катрал 37,97 -3,00 VostokGaz 40,89 -3,10 Rodnik 37,99 -2,00 Mango 40,49 -3,50 Motto 41,32 -2,00 Середня ціна в Україні 39,40 -1,99

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