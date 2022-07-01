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АНАЛІТИКА

За місяць автогаз на АЗС здешевшав на 2 грн/л

 

Средняя цена на сжиженный газ за месяц (с 1 июня по 1 июля) в сетях АЗС снизилась на 1,99 грн/л - до 39,40 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 4,01 грн/л и 4,00 грн/л до 37,99 и 37,98 грн/л соответственно.

По итогу месяца осталась неизменной цена в консолидированной сети «Привата». На ее станциях автогаз стоит 39,91-39,95 грн/л.

На своих АЗС сеть "Авантаж 7" выставила на стелу 37,95 грн/л (-4,00 грн/л до 1 июня). На станциях KLO и SOCAR продукт подешевел на 5,20 и 2,00 грн/л, до 37,79 и 39,98 грн/л соответственно.

Кроме того, на 2,00-5,00 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS и других (см. табл.).

Как отметили в «А-95», уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Отметим, пока автогаз едва ли не единственный вид горючего, за которым на АЗС нет очередей. Так, за месяц средняя стоимость оптовых партий СУГ на условиях самовывоза уменьшилась примерно на 20% с 67 тыс. грн/т до 55 тыс. грн/т.

Изменение розничных цен на АЗС с 1 июня по 1 июля, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

37,99

-4,01

WOG

37,98

-4,00

Авіас

39,91

-0,01

Укрнафта

39,95

0,00

Shell

38,88

-2,66

SOCAR

39,98

-2,00

БРСМ-Нафта

37,78

-4,21

KLO

37,79

-5,20

Укргазвидобування

39,00

-5,00

Автотранс

39,98

-1,00

UPG

37,00

0,00

Нефтек

41,99

-3,00

BVS

37,29

-2,70

Chipo

39,30

-2,88

Авантаж 7

37,95

-4,00

Катрал

37,97

-3,00

VostokGaz

40,89

-3,10

Rodnik

37,99

-2,00

Mango

40,49

-3,50

Motto

41,32

-2,00

Середня ціна в Україні

39,40

-1,99
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За матеріалами: EnKorr
 

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