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Сеть автозаправочных станций WOG приняла решение об отмене с 1 июля всех лимитов на продажу автомобильного топлива
09:01 01.07.2022 |
Чтобы иметь возможность заправлять автомобиль без ограничений, у пользователя должна быть активирована программа лояльности Pride - в виде мобильного приложения, или пластиковой карты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании.
Также с июля владельцы карты Pride могут покупать автомобильный газ за наличные и банковские карты на тех АЗС, где продажа горючего происходит исключительно за безналичный расчет.
Дефицит автомобильного топлива в Украине начался вскоре после вторжения РФ и вызван целенаправленными ракетными ударами по Кременчугскому НПЗ и крупным нефтебазам по всей территории страны.
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