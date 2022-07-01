Цены на нефть снижаются 1 июля из-за опасений рецессии, приближаясь к убыткам третью неделю

Цены на нефть снизились в пятницу, так как сохраняющиеся опасения по поводу рецессии спроса повлияли на настроения, в результате чего эталонные индексы могут потерять третью неделю подряд.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 20 центов, или 0,2%, до 108,83 доллара за баррель к 04:28 по Гринвичу, потеряв ранее достигнутый рост более чем на 1 доллар.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ​​августе подешевели на 37 центов, или 0,4%, до 105,39 доллара за баррель, также потеряв ранний рост почти на 1 доллар.

Оба контракта упали примерно на 3% в четверг.

«Ранее на сессии рынок сделал передышку после распродажи в четверг, поскольку ОПЕК+ не удивилась, заявив, что будет придерживаться запланированного увеличения добычи нефти в августе», - сказал Цуёси Уэно, старший экономист Исследовательского института NLI.

«Но неопределенность в отношении политики ОПЕК+ в сентябре и после него, а также опасения, что агрессивное повышение ставок Федеральной резервной системой приведет к рецессии в США и снизит спрос на топливо, ослабили настроения», - сказал он.

В четверг группа производителей ОПЕК+, включая Россию, согласилась придерживаться своей стратегии добычи после двухдневных встреч. Однако с сентября продюсерский клуб избегал обсуждения политики.

Ранее ОПЕК+ решила ежемесячно увеличивать добычу на 648 000 баррелей в сутки (баррелей в сутки) в июле и августе по сравнению с предыдущим планом по увеличению добычи на 432 000 баррелей в сутки в месяц.

Президент США Джо Байден совершит поездку на Ближний Восток с тремя остановками в середине июля, в том числе визит в Саудовскую Аравию, где в центре внимания будет находиться энергетическая политика, поскольку Соединенные Штаты и другие страны сталкиваются с резким ростом цен на топливо, что приводит к росту инфляции.

Байден заявил в четверг, что не будет напрямую давить на Саудовскую Аравию, чтобы она увеличила добычу нефти, чтобы сдержать рост цен, когда он увидит короля и наследного принца Саудовской Аравии во время визита в этом месяце.

«Все внимание приковано к тому, увеличат ли Саудовская Аравия или какие-либо другие производители нефти на Ближнем Востоке добычу в ответ на запрос США», - сказал Уэно из NLI.

В другом месте 74 норвежских морских нефтяника на платформах Equinor Gudrun, Oseberg South и Oseberg East начнут забастовку с 5 июля, заявил профсоюз Lederne в четверг, что, вероятно, приведет к остановке около 4% добычи нефти в Норвегии.

Ожидается, что в этом году цены на нефть останутся выше 100 долларов за баррель, поскольку Европа и другие регионы изо всех сил пытаются отказаться от поставок из России, как показал опрос Reuters в четверг, хотя экономические риски могут замедлить рост.