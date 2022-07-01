Фінансові новини
- |
- 01.07.22
- |
- 08:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Цены на нефть снижаются 1 июля из-за опасений рецессии, приближаясь к убыткам третью неделю
07:59 01.07.2022 |
Цены на нефть снизились в пятницу, так как сохраняющиеся опасения по поводу рецессии спроса повлияли на настроения, в результате чего эталонные индексы могут потерять третью неделю подряд.
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 20 центов, или 0,2%, до 108,83 доллара за баррель к 04:28 по Гринвичу, потеряв ранее достигнутый рост более чем на 1 доллар.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе подешевели на 37 центов, или 0,4%, до 105,39 доллара за баррель, также потеряв ранний рост почти на 1 доллар.
Оба контракта упали примерно на 3% в четверг.
«Ранее на сессии рынок сделал передышку после распродажи в четверг, поскольку ОПЕК+ не удивилась, заявив, что будет придерживаться запланированного увеличения добычи нефти в августе», - сказал Цуёси Уэно, старший экономист Исследовательского института NLI.
«Но неопределенность в отношении политики ОПЕК+ в сентябре и после него, а также опасения, что агрессивное повышение ставок Федеральной резервной системой приведет к рецессии в США и снизит спрос на топливо, ослабили настроения», - сказал он.
В четверг группа производителей ОПЕК+, включая Россию, согласилась придерживаться своей стратегии добычи после двухдневных встреч. Однако с сентября продюсерский клуб избегал обсуждения политики.
Ранее ОПЕК+ решила ежемесячно увеличивать добычу на 648 000 баррелей в сутки (баррелей в сутки) в июле и августе по сравнению с предыдущим планом по увеличению добычи на 432 000 баррелей в сутки в месяц.
Президент США Джо Байден совершит поездку на Ближний Восток с тремя остановками в середине июля, в том числе визит в Саудовскую Аравию, где в центре внимания будет находиться энергетическая политика, поскольку Соединенные Штаты и другие страны сталкиваются с резким ростом цен на топливо, что приводит к росту инфляции.
Байден заявил в четверг, что не будет напрямую давить на Саудовскую Аравию, чтобы она увеличила добычу нефти, чтобы сдержать рост цен, когда он увидит короля и наследного принца Саудовской Аравии во время визита в этом месяце.
«Все внимание приковано к тому, увеличат ли Саудовская Аравия или какие-либо другие производители нефти на Ближнем Востоке добычу в ответ на запрос США», - сказал Уэно из NLI.
В другом месте 74 норвежских морских нефтяника на платформах Equinor Gudrun, Oseberg South и Oseberg East начнут забастовку с 5 июля, заявил профсоюз Lederne в четверг, что, вероятно, приведет к остановке около 4% добычи нефти в Норвегии.
Ожидается, что в этом году цены на нефть останутся выше 100 долларов за баррель, поскольку Европа и другие регионы изо всех сил пытаются отказаться от поставок из России, как показал опрос Reuters в четверг, хотя экономические риски могут замедлить рост.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Год без разрешений: что означает для Украины «транспортный безвиз» с ЕС
|Семь угроз и две Украины: что прописал НАТО в новой стратегической концепции
|Украина получила от США грант $1,3 млрд в пределах пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд - Шмыгаль
|Украина и ЕС подписали «транспортный безвиз»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Цены на нефть снижаются 1 июля из-за опасений рецессии, приближаясь к убыткам третью неделю
|Bloomberg: Украина рассматривает возможность реструктуризации долга
|Дефицит соли в Украине был временным, украинский продукт уже заменен импортным
|Украина получила кредит Всемирного банка EUR446,8 млн с гарантией Великобритании на EUR424,6 млн
|Год без разрешений: что означает для Украины «транспортный безвиз» с ЕС
|Идею потолка цен на российскую нефть можно реализовать, уверен Байден
Бізнес
|С 2035 года все новые автомобили в ЕС хотят сделать климатически нейтральными
|TSMC повысит цены на свою продукцию на 6% в 2023 году
|Qualcomm представит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen2 в середине ноября
|Американский грузовой корабль Cygnus впервые скорректировал орбиту МКС
|Hyundai Mobis разработала систему, способную включать автопилот в случае ухудшения самочувствия водителя
|Власти США запретили продажу всех электронных сигарет Juul на территории страны
|VW назвал дату премьеры электроседана размером с Tesla Model 3